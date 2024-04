Chú ý những dịch bệnh ở trẻ em tăng trong tháng 4.2024 ở TP.HCM

Ngày 9.4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn tuần 14 (từ ngày 1 - 7.4).



Theo báo cáo, trong tuần 14, tại TP. HCM ghi nhận 184 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng (tuần 13 ghi nhận 136 ca), tăng 51,1% so với trung bình 4 tuần trước.

Như vậy, tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2024 đến tuần 14 là 1.968 ca. Các quận, huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao vẫn là H.Nhà Bè, Q.6 và Q.8.

Phụ huynh đưa con em đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1 DUY TÍNH

Về dịch bệnh sốt xuất huyết, tuần 14, TP.HCM cũng ghi nhận 119 trường hợp mắc bệnh, giảm 6,7% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2024 đến tuần 14 là 2.442 ca. Các quận, huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao là Q.1, Q.7 và Q.Tân Phú.

Để phòng dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, HCDC kêu gọi người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của ngành y tế về vệ sinh môi trường, nhà cửa, vệ sinh và diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Còn theo báo cáo tình hình bệnh của Bệnh viện Nhi đồng 1 cho thấy, tỷ lệ trẻ mắc bệnh tay chân miệng tháng 3 giảm so với tháng 2.2024. Nhưng hiện tại tỷ lệ này cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 và tương đương so với tỷ lệ trung bình trong 5 năm. Dự đoán trong tháng tới, tỷ lệ trẻ mắc tay chân miệng sẽ duy trì ở mức thấp. Tỷ lệ trẻ mắc sốt xuất huyết cũng ở mức thấp.

Tuy nhiên, hiện tại tỷ lệ trẻ bị tiêu chảy cấp tăng. Dự đoán trong tháng 4, tỷ lệ trẻ mắc tiêu chảy cấp sẽ tiếp tục tăng. Ngoài ra, tỷ lệ trẻ mắc viêm phổi có khuynh hướng tăng trong thời gian tới.