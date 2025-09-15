TP.HCM: Hàng chục học sinh đau bụng, tiêu chảy sau buổi ăn ở trường tiểu học

Ngày 15.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết UBND, Công an phường Linh Xuân (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin hàng chục học sinh bị đau bụng, tiêu chảy, có em phải nhập viện điều trị sau buổi ăn ở một trường tiểu học trên địa bàn.

Trường học nơi xảy ra vụ việc ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đại diện UBND phường Linh Xuân xác nhận, vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết, đường Hoàng Diệu 2, vào ngày 5.9, ngày khai giảng năm học.

Theo phản ánh của phụ huynh, chiều 5.9, sau khi đi học về, có em học sinh nói "bánh canh hôm nay con ăn nó thiu thiu (?)". Đến tối 5.9 và sáng hôm sau (6.9), em này liên tục đau bụng, tiêu chảy, đau họng, nóng sốt, được đưa vào khám tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức.

Sau đó, phụ huynh trình báo vụ việc đến các đơn vị chức năng.

Ngày 6 và 7.9 rơi vào hai ngày cuối tuần, nên đến ngày 8.9, tổ công tác của UBND phường Linh Xuân đến làm việc với đại diện nhà trường, có sự chứng kiến của phụ huynh học sinh. Tại thời điểm kiểm tra, bếp ăn, dụng cụ ăn uống sạch sẽ, có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ liên quan.

Trường tiểu học Nguyễn Văn Triết cũng có báo cáo về vụ việc, gửi đến UBND phường Linh Xuân.

Theo báo cáo, sáng 5.9, trường này làm lễ khai giảng năm học. Trong thời gian dự lễ, học sinh có mang theo bánh, kẹo sử dụng. Đến 10 giờ 30 phút, học sinh khối 1 và 2 dùng bữa trưa. Học sinh khối 3, 4 và 5 dùng bữa trưa lúc 11 giờ 10 phút.

Thực đơn ban đầu được thông báo là bánh canh cua nhưng thực tế, học sinh được cho ăn bánh canh trứng cút, thịt bằm.

Tính đến sáng 6.9 (thứ bảy), trường tiếp nhận thông tin từ phụ huynh có 14/45 lớp và 74/1.763 học sinh bán trú bị đau bụng, tiêu chảy. Trong đó, có 3 học sinh phải nằm viện theo dõi, điều trị. Sau đó, con số này tiếp tục tăng lên và chưa có thống kê cụ thể. Có trường hợp còn đau họng, nóng sốt. Khoảng 14 học sinh vắng học ở những buổi học sau, ảnh hưởng đến quá trình học tập và sức khỏe học sinh. Đến nay, các học sinh đã đi học trở lại.

Ban giám hiệu nhà trường cùng với y tế trường và công ty cung cấp suất ăn đã thăm hỏi một số học sinh. Sáng 7.9, trường có yêu cầu phía cung cấp suất ăn mang mẫu đi xét nghiệm. Kết quả sẽ thông báo sau 7 ngày.

Bước đầu, tổ công tác phường Linh Xuân yêu cầu nhà trường làm việc lại với công ty cung cấp suất ăn...

Trao đổi với PV Thanh Niên sáng 15.9, Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế TP.HCM cho hay chưa nhận được báo cáo từ các cơ quan chức năng liên quan ở địa phương về vụ việc nói trên. Các đơn vị này đang xác minh, làm rõ.