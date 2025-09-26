Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Kết quả giám định tài xế xe tải thế nào?

Chiều 26.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, điều tra viên thuộc đơn vị này vừa có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Hiền (44 tuổi, ở ấp Bang Chang, xã Trà Côn, Vĩnh Long - trước đây là xã Trà Côn, H.Trà Ôn, Vĩnh Long), để thông báo kết quả giám định bị can là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông khiến em Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (14 tuổi, con bà Hiền) tử vong.

Bà Nguyễn Thị Hiền làm việc với điều tra viên chiều 26.9

ẢNH: NAM LONG

Tại buổi làm việc, điều tra viên đã cung cấp văn bản thông báo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam bộ đối với bị can là tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung (33 tuổi, ở ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, Vĩnh Long - trước đây là xã Tam Ngãi, H.Cầu Kè, Trà Vinh).

Theo kết luận giám định, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm Trung bị bắn vào ngày 28.4.2025), đương sự không có bệnh lý tâm thần. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn) và hiện tại, đương sự có bệnh lý tâm thần: mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác.

Kết luận về khả năng nhận thức, điều khiển hành vi đối với bị can Trung: Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đương sự đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Hiện tại, đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình.

Bà Hiền cùng 2 người con ôm di ảnh nữ sinh Tr. có mặt tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long chiều 26.9 ẢNH: NAM LONG

Tại buổi làm việc, đại diện cơ quan công an đã ghi nhận lại thông tin về yêu cầu phần dân sự trong vụ án đối với gia đình nữ sinh.

Trước đó, ngày 7.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra ngày 4.9.2024 tại Km 08, tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long - trước đây là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn, Vĩnh Long.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 4.9.2024 khiến em Tr. tử vong ẢNH: NAM LONG

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Trung, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Như Thanh Niên đã thông tin, điều tra ban đầu xác định, Trung là tài xế điều khiển xe tải BS 84C-102.77 vượt ô tô bán tải BS 61C - 567.14 đang dừng ở lề phải, Trung lái xe lấn sang trái đường tỉnh 901 (đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Vĩnh Long), là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến em Tr. tử vong.

Trước đó, sau khi kết thúc điều tra vụ tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (cũ) ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, với lý do chủ yếu là em Tr. (người bị xem là có lỗi trong vụ TNGT - PV) đã tử vong. Không đồng ý với quyết định trên, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha ruột của Tr.) nhiều lần làm đơn khiếu nại gửi Viện KSND H.Trà Ôn và Viện KSND tỉnh Vĩnh Long (cũ), nhưng các đơn khiếu nại đều bị bác.

Ngày 28.4, xảy ra vụ việc ông Phúc dùng súng bắn tài xế Trung rồi ông tự sát.

Sau sự việc, ông Phúc tử vong, tài xế Trung bị thương nặng, hiện được điều trị tại nhà.

Bộ Công an và Viện KSND tối cao đã vào cuộc thẩm tra toàn bộ hồ sơ và làm việc với những người có liên quan vụ tai nạn giao thông nói trên. Sau đó, Viện KSND tối cao cũng điều tra làm rõ dấu hiệu hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và bỏ lọt tội phạm.