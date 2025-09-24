Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Xe bồn va chạm xe máy, 2 phụ nữ tử vong

Khánh Hoan
Khánh Hoan
24/09/2025 11:40 GMT+7

Chiếc xe bồn vừa từ QL1A rẽ vào đường gom thì va chạm với xe máy, khiến 2 phụ nữ đi trên xe máy tử vong.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra sáng nay 24.9, tại địa bàn P.Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Xe bồn va chạm xe máy, 2 phụ nữ tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: Q.D

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, xe bồn chở bê tông từ QL1A rẽ vào đường gom thuộc xã Nghi Liên, TP.Vinh (cũ), nay là P.Vinh Hưng. 

Khi xe bồn đang đi qua đường sắt bắc nam thì bất ngờ va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển chở một phụ nữ khác ngồi phía sau.

Vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ đi trên xe máy bị xe bồn cán tử vong, trong đó, một nạn nhân được xác định là bà N.T.D (50 tuổi, ngụ xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An). 

Xe bồn va chạm xe máy, 2 phụ nữ tử vong- Ảnh 2.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

ẢNH: CTV

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông, giải quyết vụ việc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

xe bồn tai nạn giao thông Nghệ An 2 người tử vong
Xem thêm bình luận