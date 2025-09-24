Xe bồn va chạm xe máy, 2 phụ nữ tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra sáng nay 24.9, tại địa bàn P.Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: Q.D

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, xe bồn chở bê tông từ QL1A rẽ vào đường gom thuộc xã Nghi Liên, TP.Vinh (cũ), nay là P.Vinh Hưng.

Khi xe bồn đang đi qua đường sắt bắc nam thì bất ngờ va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển chở một phụ nữ khác ngồi phía sau.

Vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ đi trên xe máy bị xe bồn cán tử vong, trong đó, một nạn nhân được xác định là bà N.T.D (50 tuổi, ngụ xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An).

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong ẢNH: CTV

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông, giải quyết vụ việc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.