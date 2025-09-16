Vụ 'chạy' kết luận giám định tâm thần: Khai trừ Đảng viện trưởng và 13 thuộc cấp

Ngày 16.9, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025, các tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần T.Ư.

Các bị can trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư ẢNH: N.B

Theo đó, Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan thuộc Đảng bộ viện có khuyết điểm, vi phạm trong việc chấp hành nguyên tắc và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong Đảng.

Buông lỏng công tác quản lý cán bộ, đảng viên dẫn đến một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần T.Ư suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, những điều đảng viên không được làm, vi phạm pháp luật…

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với: Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện Pháp y tâm thần T.Ư nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thi hành kỷ luật đối với 3 chi bộ (Khoa Điều trị bắt buộc nam, Khoa Điều trị bắt buộc nữ, Khoa Giám định) nhiệm kỳ 2022 - 2025, bằng hình thức cảnh cáo…

Cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với 14 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện Pháp y tâm thần T.Ư, gồm Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Trần Văn Trường; Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó viện trưởng Lâm Văn Thành và 12 thuộc cấp.

Kỳ lạ đường dây 'chạy' hồ sơ giám định trong Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Trước đó, hồi tháng 6 vừa qua, Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư.

Cơ quan công an cũng khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 40 bị can, trong đó 36 người là lãnh đạo, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần T.Ư cùng 2 bị can, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh (46 tuổi, trú Hà Nội) và chồng là Lê Văn Đông (47 tuổi), là bệnh nhân đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc.

Cơ quan công an xác định, cặp vợ chồng này khi đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư đã nhiều lần đưa hối lộ, mời các cán bộ của viện đi du lịch, nghỉ mát để "chạy" kết luận giám định tâm thần.