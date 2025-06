Kỳ lạ đường dây 'chạy' hồ sơ giám định trong Viện Pháp y tâm thần T.Ư

Chiều 23.6.2025, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra, xử lý ban đầu vụ án đưa hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Đường dây kỳ lạ trong Viện Pháp y tâm thần T.Ư: Từ 'chạy' hồ sơ đến 'bay lắc' ở biển

Trong vụ án này, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 40 bị can, trong đó 36 người là lãnh đạo, cán bộ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, 2 bị can là bệnh nhân đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc.