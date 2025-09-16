Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần

16/09/2025 18:01 GMT+7

Bộ Y tế vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước thu hồi Huân chương Lao động hạng ba đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường đại học Y Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai.

Bộ Y tế vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước thu hồi Huân chương Lao động hạng ba đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường đại học Y Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Quyết định khen thưởng số 1326 QĐ-CTN ngày 28.11.2024 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương lao động).

Bộ Y tế đề nghị đề nghị thu hồi Huân chương Lao động hạng ba đối với ông Nguyễn Văn Tuấn

Lý do đề nghị thu hồi danh hiệu: ông Nguyễn Văn Tuấn có hành vi gian dối trong việc kê khai công trạng, thành tích để được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn đã có đơn gửi Ban Thi đua khen thưởng T.Ư (Bộ Nội vụ), Bộ Y tế và Trường đại học Y Hà Nội, xin thu hồi Huân chương Lao động hạng ba.

Trong đơn, ông Tuấn nêu: Quá trình kê khai hồ sơ do thư ký bộ môn làm giúp. Vì bận công việc và tin tưởng nhân viên nên đã ký mà không rà soát kỹ lại. Trong hồ sơ kê khai nhầm lẫn mức đánh giá về Đảng và thiếu thông báo kỷ luật mức khiển trách liên đới tập thể lãnh đạo viện của Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 7.2022 do lỗi nhân viên tại Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai vi phạm kỷ luật...

"Đối chiếu với tiêu chuẩn được xét tặng Huân chương Lao động hạng ba, theo quy định thì tôi chưa đạt. Vậy tôi làm đơn này để xin lỗi và xin được thu hồi Huân chương Lao động hạng ba của tôi", ông Tuấn nêu trong đơn.

Bộ Y tế chấn chỉnh tình trạng làm giả bệnh án tâm thần

Liên quan đến một số vụ việc đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở giám định và bắt buộc chữa bệnh, làm giả bệnh án tâm thần trong thời gian qua, Bộ Y tế cho biết, người đứng đầu đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm.

Vì sao nhân viên y tế có nguy cơ về sức khỏe tâm thần cao hơn nghề khác?

