Đề nghị thu hồi Huân chương Lao động đối với Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần

Bộ Y tế vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước thu hồi Huân chương Lao động hạng ba đối với ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường đại học Y Hà Nội, kiêm Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai (Quyết định khen thưởng số 1326 QĐ-CTN ngày 28.11.2024 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương lao động).

Lý do đề nghị thu hồi danh hiệu: ông Nguyễn Văn Tuấn có hành vi gian dối trong việc kê khai công trạng, thành tích để được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn đã có đơn gửi Ban Thi đua khen thưởng T.Ư (Bộ Nội vụ), Bộ Y tế và Trường đại học Y Hà Nội, xin thu hồi Huân chương Lao động hạng ba.

Trong đơn, ông Tuấn nêu: Quá trình kê khai hồ sơ do thư ký bộ môn làm giúp. Vì bận công việc và tin tưởng nhân viên nên đã ký mà không rà soát kỹ lại. Trong hồ sơ kê khai nhầm lẫn mức đánh giá về Đảng và thiếu thông báo kỷ luật mức khiển trách liên đới tập thể lãnh đạo viện của Bệnh viện Bạch Mai vào tháng 7.2022 do lỗi nhân viên tại Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai vi phạm kỷ luật...

"Đối chiếu với tiêu chuẩn được xét tặng Huân chương Lao động hạng ba, theo quy định thì tôi chưa đạt. Vậy tôi làm đơn này để xin lỗi và xin được thu hồi Huân chương Lao động hạng ba của tôi", ông Tuấn nêu trong đơn.