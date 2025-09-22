Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chủ tịch Quốc hội: 'Luật Đất đai sửa xong rồi lại thấy bất cập'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
22/09/2025 18:43 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, một số quy định pháp luật còn chưa theo kịp tình hình thực tiễn, thiếu tính ổn định, khả thi, như luật Đất đai, luật Quy hoạch, vừa sửa xong lại thấy bất cập.

Chiều 22.9, tiếp tục phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch Quốc hội: 'Luật Đất đai sửa xong rồi lại thấy bất cập'- Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ý kiến tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề chưa từng có, tác động rộng trên nhiều lĩnh vực. Dù vậy, Chính phủ đã hết sức chủ động, linh hoạt, phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, thẳng thắn, thực hiện cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đặc biệt, trong năm 2024 tăng trưởng đạt 7,09%, lần đầu tiên trong 10 năm, cả 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong 6 tháng đầu năm 2025 tốc độ tăng trưởng đạt 7,92%.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, nhìn chung, các mục tiêu đảm bảo tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, lo an sinh cho xã hội, quốc phòng an ninh được đảm bảo; công tác đối ngoại được tăng cường, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh.

Đáng chú ý, trong 8 tháng đầu năm 2025, việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở trung ương, xây dựng chính quyền 2 cấp diễn ra hết sức khẩn trương, "vừa chạy, vừa xếp hàng" nhưng công việc điều hành của Chủ tịch nước, Thủ tướng vẫn đảm bảo thực hiện theo nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Trung ương Đảng.

Góp ý thêm vào báo cáo của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhấn mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, một số quy định pháp luật còn chưa theo kịp tình hình thực tiễn, thiếu tính ổn định, khả thi. Còn nhiều văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. Tình trạng văn bản quy định chi tiết ban hành chậm chưa được khắc phục.

"Những việc này nhiệm kỳ nào cũng có, nhưng đặc biệt ở nhiệm kỳ này, luật Đất đai, luật Quy hoạch vừa qua sửa đổi, vừa sửa xong thì lại thấy bất cập. Đây là những vấn đề mình phải tính toán dài hạn", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Rà soát để bổ sung, bố trí cán bộ cho cấp xã

Vấn đề thứ hai, theo Chủ tịch Quốc hội, cần nhấn mạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp mang một ý nghĩa lịch sử, mở ra bước ngoặt trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, lịch sử từ trước tới nay chưa bao giờ chúng ta làm một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy lớn như vậy, trong đó trách nhiệm của Chính phủ rất nặng nề, song chúng ta đã vượt qua, sắp xếp bây giờ tương đối ổn.

"Tôi quan tâm hiện nay ở cấp phường, xã, chúng ta phải rà soát coi chỗ nào thiếu để bổ sung, bố trí cán bộ, làm sao cho đạt chuẩn chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đặc biệt lưu ý công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng thông tin, chuyển đổi số.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thủ tục hành chính một số lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường vẫn còn khó khăn ở địa phương. Qua việc triển khai chính quyền 2 cấp, khi kết thúc cấp huyện và phân cấp, phân quyền về cấp xã thì thấy rất rõ những hạn chế của cán bộ ở địa phương trong việc giải quyết các thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường. Vì vậy, phải làm sao để có nhân lực mạnh trong thời gian tới cho chính quyền 2 cấp.

Từ các lưu ý trên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện pháp luật và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị hồ sơ các dự án luật; hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan hệ thống chính trị. 

Cùng đó, phải quyết liệt chuyển đổi số, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cấp xã. "Cái này chúng ta phải làm mạnh mẽ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

