'Dứt khoát thông qua luật Đất đai, luật Quy hoạch sửa đổi tại kỳ họp 10'

Sáng 5.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 49, phiên họp thường kỳ tháng 9. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp thứ 49 sẽ được tổ chức thành 3 đợt, kéo dài trong khoảng 6 ngày làm việc với 32 nội dung cả chính thức và dự phòng.

Đây là phiên họp quan trọng để tập trung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 49 sáng 5.9 ẢNH: GIA HÂN

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, xem xét 14 dự án luật, trong đó có 7 dự án sửa đổi toàn diện, phạm vi rộng, tác động lớn.

Các dự án luật liên quan trực tiếp đến thể chế kinh tế thị trường, quyền con người, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm thể chế hóa kịp thời những chủ trương, định hướng lớn của Đảng sau các dự quyết T.Ư mới ban hành.

Cho biết 14 dự án luật này đều sẽ trình Quốc hội thông qua theo quy trình tại một kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cơ quan trình chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng, các cơ quan thẩm tra phát huy tính chủ động, phản biện trách nhiệm với tinh thần xây dựng.

"Việc thảo luận cần tập trung vào những vấn đề cốt lõi, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn để luật ban hành đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển đất nước", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 9 vừa qua thông qua 34 luật là nhờ các ủy ban, cơ quan Quốc hội hết sức chủ động "ngồi" với các bộ chủ trì soạn thảo, làm việc rất hiệu quả.

"Kỳ họp 10 này chúng ta tiếp tục phát huy. Tại kỳ họp 10 có những luật dứt khoát phải thông qua được là luật Đất đai sửa đổi và luật Quy hoạch", Chủ tịch Quốc hội nói và cho biết, T.Ư Đảng đã cho ý kiến định hướng, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội phải cụ thể hóa theo định hướng này, vấn đề nào vượt thẩm quyền thì xin ý kiến.

Cùng với việc xem xét các dự án luật, Chủ tịch Quốc hội cho hay, tại phiên họp, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội trực tiếp quyết định chương trình lập pháp năm 2026, thay vì trước đây trình Quốc hội quyết định. Việc này thực hiện theo luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo giám sát thường niên, báo cáo kết quả giám sát của đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Cùng với đó, thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan tư pháp.

Cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thảo luận thông qua các nghị quyết liên tịch và nghị quyết hướng dẫn về hiệp thương giới thiệu, ứng cử, tiếp xúc cử tri.

"Đây là những văn bản quan trọng đối với công tác bầu cử, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra vào đầu năm mới", Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị các nghị quyết phải được chuẩn bị hết sức chặt chẽ, rõ ràng, dễ thực hiện, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm để quá trình hiệp thương, giới thiệu và lựa chọn đại biểu diễn ra công bằng, minh bạch, đúng pháp luật.

Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 đợt với 6 ngày làm việc ẢNH: GIA HÂN

Các địa phương đang chờ luật Đất đai, Quy hoạch sửa đổi

Nhấn mạnh nội dung quan trọng tại phiên họp lần này là cho ý kiến lần 2 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trước đây, Chính phủ dự kiến trình 90 nội dung nhưng hiện nay rút xuống còn 70 nội dung.

Trong đó có nhiều dự án luật sửa đổi toàn diện và các nghị quyết quan trọng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, cùng chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035…

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh lại, tại kỳ họp 10 này sẽ thông qua luật Đất đai (sửa đổi) và luật Quy hoạch (sửa đổi), do đó, các cơ quan sẽ phải "làm đến mức tối đa". "Hiện nay, các địa phương đang chờ 2 luật này", Chủ tịch Quốc hội nói và cho biết, các vướng mắc liên quan đến luật Đất đai, luật Quy hoạch cũng đã được Bộ Chính trị, T.Ư Đảng chỉ ra.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận kỹ lưỡng, chỉ đạo rà soát, chỉ đưa vào những chương trình, nội dung đã đủ điều kiện.

"Tôi khẳng định lại các luật phải đủ điều kiện và thông qua tại một kỳ họp thứ 10 này. Còn luật nào thông qua theo quy trình 2 kỳ họp chúng ta xin gác lại để Quốc hội khóa XVI làm", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.