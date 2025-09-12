Phó thủ tướng: 'Sửa luật Đất đai khó quá, còn nhiều ý kiến khác nhau'

Chiều 12.9, tiếp tục phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, dự kiến khai mạc vào 20.10 tới.

Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng báo cáo việc chuẩn bị kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV ẢNH: PHẠM THẮNG

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, dự kiến tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 43 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 12 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Ngoài ra, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Ông Tùng cũng cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 là khoảng 42 ngày; đồng thời xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 phương án bố trí thời gian. Trong đó, phương án 1, kỳ họp tiến hành theo 2 đợt với thời gian nghỉ giữa 2 đợt là 8 ngày, dự kiến khai mạc ngày 20.10 và bế mạc ngày 18.12. Phương án 2, Quốc hội họp liên tục để kỳ họp kết thúc sớm (dự kiến bế mạc ngày 12.12; dự phòng ngày 13.12).

Điều hành phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cuối 2025, nhiều công việc cần dồn sức tập trung, trong đó có việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIV dự kiến vào tháng 1.2026, để 15.3.2026 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị họp liên tục và bố trí họp cả thứ 7 để rút ngắn thời gian, vì kỳ cuối nhiệm kỳ khối lượng công việc rất nhiều.

Phó thủ tướng Lê Thành Long báo cáo tại phiên họp ẢNH: PHẠM THẮNG

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi chia sẻ tại kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kinh tế - Tài chính được giao chủ trì thẩm tra 34 nội dung, trong đó có 15 hồ sơ luật. "Với 34 nội dung này, đến nay Ủy ban mới chỉ nhận 5 hồ sơ, còn 29 nội dung chưa có", ông Mãi cho biết.

Nhấn mạnh thời gian rất gấp, trong đó có những nội dung lớn như sửa đổi luật Đất đai, luật Quy hoạch, ông Mãi đề nghị các cơ quan cần sự phối hợp nhịp nhàng bởi thực tế vừa qua, một số bộ ngành có sự thận trọng nhất định, chưa xin được ý kiến của Chính phủ thì chưa gửi sang các cơ quan của Quốc hội.

"Làm gì làm, không bỏ sót luật Đất đai sửa đổi"

Báo cáo tại phiên họp, Phó thủ tướng Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đã làm việc liên tục ngày đêm để chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội. Tuy nhiên, đúng như Tổng thư ký và thành viên Thường vụ Quốc hội phản ánh, cho tới nay việc trình hồ sơ, tài liệu vẫn còn chậm.

Ông Long cũng cho biết, trong số các dự án luật trình tại kỳ họp 10 có 2 đạo luật hết sức quan trọng là luật Đất đai và luật Quy hoạch. "Sửa luật Đất đai thì Chính phủ cũng đã thảo luận rồi, nhưng cái này khó quá, cũng còn nhiều ý kiến khác nhau. Tinh thần là Thủ tướng có chỉ đạo, sẽ có một phiên họp nữa trao đổi lại trong Chính phủ rồi có vấn đề gì sẽ báo cáo Bộ Chính trị, các cơ quan lãnh đạo và Quốc hội", ông Long thông tin.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận phiên thảo luận chuẩn bị kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV ẢNH: PHẠM THẮNG

Về thời gian, Phó thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ nhất trí phương án họp liên tục và không nghỉ giữa 2 đợt họp để đảm bảo tính liên tục và giải quyết khối lượng công việc lớn.

Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị bám sát các quy định để chuẩn bị nội dung của kỳ họp đảm bảo cả về điều kiện, chất lượng. Ông đề nghị Chính phủ rà thật kỹ, xem lại các dự án luật đủ điều kiện để thông qua tại kỳ họp sắp tới.

"Tại kỳ họp 10 lần này, làm gì thì làm không bỏ sót được luật Đất đai sửa đổi. Đây là vấn đề Bộ Chính trị, Trung ương Đảng cho ý kiến rồi. Trung ương cho ý kiến gì thì chúng ta làm, tháo gỡ cái đó, đừng vượt xa nữa vì vượt xa nữa là sa đà", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và nói thêm, tại kỳ họp 10 không thông qua được luật Đất đai, luật Quy hoạch sửa đổi thì rất khó khăn cho chính quyền 2 cấp vì các địa phương đều đang chờ.

Ông cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội quyết liệt, sẵn sàng làm việc tới 2 - 3 giờ sáng, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để giải quyết khối lượng công việc 47 - 50 dự án luật tại kỳ họp 10. "Chúng ta phải phối hợp để tại kỳ họp cuối cùng Quốc hội khóa XV này, huy động mọi nguồn lực, tổng tiến công để hoàn thành kỳ họp thứ 10 này một cách trọn vẹn nhất", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.