TP.HCM: Đầu tư hạ tầng giao thông để đổi thay diện mạo xã Tân Nhựt

Ngày 22.8, Đảng bộ xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông dự chỉ đạo đại hội.

Xã Tân Nhựt được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ thị trấn Tân Túc, xã Tân Nhựt, một phần xã Tân Kiên cũ; một phần phường 16 (quận 8 cũ) và một phần phường Tân Tạo A (quận Bình Tân cũ). Xã Tân Nhựt có diện tích tự nhiên 43,67 km2, dân số 115.513 người.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Nhựt ra mắt nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 32 thành viên. Ông Hà Phước Thắng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Nhựt, 2 Phó bí thư là bà Phan Thị Cẩm Nhung và ông Lê Như Hải Long.

Ông Hà Phước Thắng, sinh năm 1976, trình độ thạc sĩ luật, cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tư tưởng. Ông Thắng là cán bộ đi lên từ cơ sở. Trước khi giữ chức Bí thư xã Tân Nhựt, ông Thắng từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch UBND quận 3 cũ, Trưởng ban Quản lý khu nam TP.HCM, Chánh văn phòng UBND TP.HCM, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Nhựt nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: THÚY LIỄU

Thực hiện hàng loạt các dự án nâng chất nông thôn mới

Trong nhiệm kỳ mới, xã Tân Nhựt xác định triển khai 5 công trình, đề án trọng điểm. Theo đó, xã sẽ tiến hành các công trình: xây dựng phòng truyền thống huyện Bình Chánh; cải tạo, chỉnh trang mỹ quan đô thị các tuyến đường Tân Túc, Nguyễn Hữu Trí, Bùi Thanh Khiết; thực hiện tuyến đường văn minh đô thị trên đường Nguyễn Cửu Phú, Hưng Nhơn; xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp tại đường Thế Lữ; tổ chức hoạt động công viên Trung tâm hành chính xã Tân Nhựt.

Ngoài ra, xã Tân Nhựt còn triển khai đề án nhân rộng mô hình ấp thông minh gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, cùng với đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao xã.

Về quản lý và phát triển đô thị, nông thôn, xã Tân Nhựt sẽ lập, rà soát và điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch chi tiết 1/500 phù hợp định hướng đô thị loại 3. Đồng thời, phân vùng chức năng gồm: khu dân cư, trung tâm hành chính - dịch vụ, công trình công cộng, cây xanh, công nghiệp - kho vận sạch và giao thông đô thị. Xã Tân Nhựt cũng định hướng tầng cao, mật độ xây dựng, chỉ giới đường đỏ, hạ tầng kỹ thuật cho từng khu vực.

Xã Tân Nhựt kêu gọi đầu tư xây dựng các khu đô thị đa chức năng, tập trung tại khu vực sông Chợ Đệm và xã Tân Nhựt (cũ). Đồng thời, xã đề xuất thành phố đầu tư các công trình trọng điểm như Depot Tân Kiên, đường Tân Túc (từ quốc lộ 1 đến Nguyễn Hữu Trí), đường Kênh 10, đường Nguyễn Cửu Phú nối dài (từ cầu Chợ Đệm đến quốc lộ 1) và đường Nguyễn Đình Kiên.

Bên cạnh đó, xã Tân Nhựt tập trung triển khai nhiều dự án quan trọng: xây dựng, nâng cấp Trung tâm cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao; cải tạo đường Nguyễn Hữu Trí (đoạn từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh); mở rộng đường Láng Le - Bàu Cò (từ đường Thế Lữ đến đường Trần Đại Nghĩa). Các dự án này gắn liền với đề án nâng chất nông thôn mới, nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Xã Tân Nhựt quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phát triển xã toàn diện và bền vững, cơ bản đạt tiêu chí phường vào năm 2030.

Xã Tân Nhựt phải đầu tư hạ tầng giao thông để thay đổi diện mạo đô thị

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông nhận định, xã Tân Nhựt có vị trí địa lý nằm ở cửa ngõ tây nam TP.HCM kết nối với nhiều tuyến giao thông huyết mạch, có tuyến sông Chợ Đệm đóng vai trò là trục giao thương thủy nội địa chiến lược, kết nối TP.HCM với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Đông Nam bộ, có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch, logistics và đô thị sinh thái.

Tân Nhựt cũng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, là điểm nhấn trong công tác giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa - lịch sử.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: THÚY LIỄU

Do đó, trong nhiệm kỳ mới, ông Đặng Minh Thông đề nghị xã Tân Nhựt chủ động rà soát quỹ đất, tài sản công trên địa bàn để có phương án khai thác hiệu quả để tăng nguồn thu từ đất, tránh lãng phí. Đồng thời đề xuất, kiến nghị với thành phố sử dụng nguồn tăng thu để đầu tư có mục tiêu cho các công trình, dự án phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, xã Tân Nhựt cần ưu tiên phát triển thương mại, dịch vụ theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, nông nghiệp đô thị; nghiên cứu du lịch sinh thái ven sông kết hợp văn hóa, lịch sử truyền thống địa phương; thu hút đầu tư các doanh nghiệp lớn trong nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Xã Tân Nhựt cũng cần tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội trên địa bàn, trong đó, tiếp tục kiến nghị với thành phố để cân đối nguồn lực cho các tuyến giao thông trọng yếu như Depot Tân Kiên, đường Tân Túc, đường Kênh 10, đường Nguyễn Cửu Phú nối dài, đường Nguyễn Đình Kiên... nhằm chuyển đổi bộ mặt đô thị, tạo tiền đề chuyển xã thành phường.