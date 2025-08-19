Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: Xã Hóc Môn phấn đấu lên phường năm 2030

Ngày 19.8, Đảng bộ xã Hóc Môn (huyện Hóc Môn cũ), TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh dự và chỉ đạo đại hội.

Xã Hóc Môn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Tân Hiệp, xã Tân Xuân và thị trấn Hóc Môn. Xã Hóc Môn có diện tích 16,433 km² với 50 ấp, dân số hơn 93.000 người.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóc Môn ra mắt nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 33 thành viên. Bà Lê Thị Ngọc Thanh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, 2 phó bí thư là bà Huỳnh Thị Thu Thảo và ông Trần Văn Chiến.

Bà Lê Thị Ngọc Thanh sinh năm 1984, trình độ thạc sĩ luật học. Trước khi làm Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn, bà Thanh từng giữ các chức vụ: Phó chủ tịch HĐND quận 12 cũ; Phó bí thư Đảng ủy Sở Giao thông công chánh TP.HCM.

Nâng cấp, mở rộng hàng loạt tuyến đường trọng yếu của xã

Trong nhiệm kỳ mới, xã Hóc Môn xác định mục tiêu phát triển chung là phát huy truyền thống cách mạng quê hương Hóc Môn anh hùng; xây dựng tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, xã Hóc Môn nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương và không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hóc Môn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội ẢNH: THÚY LIỄU

Đồng thời, xã sẽ sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển theo hướng "thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp", thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh; phấn đấu phát triển theo tiêu chuẩn đơn vị hành chính phường.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, trong nhóm công trình phát triển hạ tầng kỹ thuật, xã Hóc Môn sẽ triển khai công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng phục vụ mở rộng quốc lộ 22 đoạn qua địa bàn xã. Đồng thời, địa phương thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng đường dọc Kênh Xáng (từ đường Vành đai 3 đến Rạch Tra).

Các hạng mục khác gồm nâng cấp, mở rộng đường KP8-15; nâng cấp, mở rộng đường Trần Khắc Chân (nối dài); nâng cấp, mở rộng đường Trần Thị Bốc (từ đường Quang Trung đến đường Trần Khắc Chân). Ngoài ra, còn có công trình nâng cấp đường và cầu 620 (đoạn từ đường Liên xã thị trấn - Tân Hiệp đến đường Bùi Thị Lùng).

Song song đó, xã Hóc Môn sẽ xây dựng đường vào Trường mầm non Tân Hiệp, đường vào Trường THCS Tân Hiệp, đường Tân Hiệp 28 nối dài (đường vào Trường THPT Hồ Thị Bi) và 3 công viên.

Đối với nhóm công trình phát triển hạ tầng xã hội, ở hạng mục công trình chuyển tiếp giai đoạn 2021 - 2025, xã Hóc Môn sẽ nâng cấp, cải tạo trụ sở chính Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao xã Hóc Môn; nâng cấp, cải tạo Trường THCS Nguyễn An Khương và nâng cấp, cải tạo Trường mầm non 23.11.

Trong hạng mục công trình thực hiện mới, sẽ xây dựng Trường mầm non Tân Hiệp, Trường tiểu học Tân Xuân 1 và Trường THCS Tân Hiệp.

Đối với công trình phát triển đô thị, địa phương sẽ triển khai mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD).

Phấn đấu đưa xã Hóc Môn thành phường vào năm 2030

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhìn nhận, dù có vị trí địa lý thuận lợi, nằm gần các đô thị năng động, hiện đại, sở hữu các tuyến giao thông liên vùng và một đội ngũ lãnh đạo nhiệt huyết, năng động, Hóc Môn vẫn còn đối diện nhiều khó khăn, thách thức.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: THÚY LIỄU

Do đó, Đảng ủy xã Hóc Môn phải tiếp tục giữ vai trò then chốt trong lãnh đạo, vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, xã phải đẩy mạnh phát triển kinh tế, phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 68 Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Xã Hóc Môn hiện có 1.706 doanh nghiệp, 3.329 hộ kinh doanh, 12 hợp tác xã. Đại hội nên cân nhắc đưa vào nghị quyết chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2030 đạt 2.500 doanh nghiệp hoặc nhiều hơn, tạo sức bật mới cho địa phương.

Xã Hóc Môn phải song song vừa cải tạo, chỉnh trang, tăng không gian xanh cho đô thị hiện hữu, vừa phát triển đô thị mới hiện đại theo mô hình TOD (phát triển theo định hướng giao thông công cộng), gắn với quy hoạch sử dụng đất và phát triển chung của thành phố. Đồng thời, cần quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, quỹ đất quy hoạch, chủ động phối hợp thực hiện các dự án lớn như: mở rộng quốc lộ 22 (đoạn An Sương - Vành đai 3), xây dựng đường dọc kênh Xáng, nâng cấp mở rộng đường Trần Thị Bốc…

Đặc biệt, xã cần phối hợp các xã lân cận (Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Bình Mỹ, Phú Hòa Đông, Củ Chi) để hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, tạo không gian phát triển mới, thu hút đầu tư và thương mại - dịch vụ hiện đại.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đánh giá cao 3 chương trình và 1 đề án trọng điểm được xác định trong dự thảo báo cáo chính trị.

"Tôi đề nghị xã hoàn thành chương trình người dân xã Hóc Môn chung sức, đồng lòng nâng cấp, mở rộng 15 tuyến hẻm ngay trong nửa đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Chúc Hóc Môn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất, trở thành phường Hóc Môn vào năm 2030", ông Minh gửi gắm.