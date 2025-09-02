Cần Thơ tập trung phát huy cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố

Tối ngày 2.9, TP.Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt và nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2025) tại 3 điểm địa điểm gồm Công viên Tây Đô (P.Phú Thứ), Công viên Xà No (P.Vị Tân) và Khu đô thị 5A (P.Phú Lợi). Chương trình có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cơ quan T.Ư, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, TP.Cần Thơ, các tỉnh Hậu Giang cũ, Sóc Trăng cũ, Cần Thơ cũ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lượng vũ trang nhân dân và đông đảo người dân…

Ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ, phát biểu tại chương trình kỷ niệm ẢNH: TRUNG PHẠM

Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ Đồng Văn Thanh, cho biết, 80 năm qua, bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn còn nguyên giá trị lịch sử. Phát huy tinh thần đó, Cần Thơ luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và xây dựng phát triển bền vững.

Theo ông Thanh, nằm ở vị trí trung tâm vùng ĐBSCL, Cần Thơ có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế, kết nối giao thông, hội nhập quốc tế. Từ ngày 1.7 năm nay, TP.Cần Thơ mới thành lập với vị thế và tầm nhìn mới. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong các tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực. Nổi bật là trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 7,87%, cao hơn bình quân cả nước. Quy mô nền kinh tế đạt gần 144.000 tỉ đồng.

Chương trình nghệ thuật tại điểm cầu Công viên Tây Đô hoành tráng với sự tham dự của khoảng 350 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên... ẢNH: TRUNG PHẠM

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, TP.Cần Thơ tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết của T.Ư. Trong đó có nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP.Cần Thơ; phấn đấu trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng ĐBSCL.

Để làm được điều đó, TP.Cần Thơ xác định sẽ tập trung phát triển khoa học công nghệ, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó là đổi mới mô hình tăng trưởng, xây dựng và vận hành tốt chính quyền điện tử, đô thị thông minh, xã hội số, kinh tế xanh…

Cũng tại Công viên Tây Đô, sau họp mặt là chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lời Người vang mãi núi sông" với sự tham gia của khoảng 350 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên. Trong đó có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Thanh Ngân, NSND Tạ Minh Tâm, NSND Tấn Giao, Nguyễn Phi Hùng...

