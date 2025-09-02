Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mẹ Việt Nam anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong đại lễ A80 là ai?

Phạm Đức
Phạm Đức
02/09/2025 14:01 GMT+7

Ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 là Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến quê Hà Tĩnh. Hình ảnh Mẹ Huyến xuất hiện trên sóng truyền hình khiến người dân địa phương xúc động, tự hào.

Sáng 2.9, tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến (86 tuổi, ngụ tại tổ dân phố Liên Công, P.Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) được Ban tổ chức sắp xếp ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Hình ảnh mẹ Huyến xuất hiện trên sóng truyền hình phát trực tiếp toàn cảnh lễ A80 được rất nhiều người dân ở Hà Tĩnh chụp lại, lan tỏa trên mạng xã hội.

Mẹ Việt nam anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ A80 là ai? - Ảnh 1.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Công Đấu, Tổ trưởng tổ dân phố Liên Công cho biết, chính quyền địa phương, người dân và người thân của Mẹ Huyến vô cùng tự hào khi biết tin mẹ được mời ra Hà Nội tham dự lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9.

"Mẹ Huyến là một trong số đại biểu ở Hà Tĩnh được mời ra thủ đô Hà Nội để tham dự lễ kỷ niệm trực tiếp. Trong sáng nay, tôi đang ngồi xem tivi chiếu trực tiếp toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành thì thấy Mẹ Huyến xuất hiện trên sóng truyền hình, vinh dự hơn khi mẹ được ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Lãnh đạo xã cũng chụp ảnh lại khi mẹ xuất hiện trên tivi, gửi cho tôi với sự xúc động, tự hào", ông Đấu nói.

Mẹ Việt nam anh hùng ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ A80 là ai? - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm, tặng quà cho mẹ Huyến

ẢNH: BÁO HÀ TĨNH

Theo ông Đấu, mẹ Huyến là con liệt sĩ Trần Văn Trưởng, hy sinh thời kỳ chống thực dân Pháp. Mẹ Huyến có 7 người con (5 trai, 2 gái), trong số này có 2 người con trai liệt sĩ là Nguyễn Văn Đường (hy sinh năm 1977) và Nguyễn Văn Cát (hy sinh năm 1980).

"Hiện nay, mẹ Huyến sống với người con trai út là Nguyễn Văn Thuyết. Mẹ sống rất chan hòa, tình cảm với bà con lối xóm", ông Đấu chia sẻ.

Chị Trương Thị Hiền, chuyên viên Phòng văn hóa - xã hội UBND P.Trần Phú cho hay, mẹ Huyến được đoàn của tỉnh Hà Tĩnh đón ra Hà Nội vào ngày 1.9 để tham dự tiệc chiêu đãi của Nhà nước.

"Sáng nay, khi Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Huyến xuất hiện trên sóng truyền hình Quốc gia, cán bộ và người dân ở P.Trần Phú nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung vô cùng xúc động và tự hào. Người dân cũng chụp lại hình ảnh mẹ Huyến được ngồi cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm, chia sẻ cho nhau và lan truyền hình ảnh đầy tự hào này lên mạng xã hội", chị Hiền xúc động nói.

