NSƯT Tân Nhàn hé lộ màn hòa ca 80 nghệ sĩ tại lễ diễu binh, diễu hành

Đây là chương trình nghệ thuật ngay sau phần diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) vào sáng 2.9, hứa hẹn mang lại nhiều cảm xúc cho công chúng. Theo NSƯT Tân Nhàn, tiết mục sẽ là bản mashup nhiều ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và Tổ quốc, đồng thời thể hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh. Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp của các nghệ sĩ đến từ nhiều thế hệ, nhiều dòng nhạc khác nhau.

"Chương trình nghệ thuật lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 chắc chắn là một khoảnh khắc mang dấu ấn lớn của tình đoàn kết, khi nghệ sĩ cả nước cùng hội tụ, cùng cất cao tiếng hát mừng đại lễ, mừng Tổ quốc vinh quang", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

NSƯT Tân Nhàn hé lộ điểm mới mẻ

NSƯT Tân Nhàn là một trong 20 nghệ sĩ sẽ hát solo ở hai ca khúc cuối cùng là Việt Nam thịnh vượng sáng ngời và Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang Ảnh: NVCC

Trong phần biểu diễn, NSƯT Tân Nhàn là một trong 20 nghệ sĩ sẽ hát solo ở hai ca khúc cuối cùng là Việt Nam thịnh vượng sáng ngời và Việt Nam ơi! Cùng bước tới vinh quang. Bản thân cô cho biết đó sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp: "Tôi rất hạnh phúc khi được góp tiếng hát của mình tại sự kiện trọng đại của dân tộc. Đây là niềm tự hào lớn và cũng là một dấu ấn không thể quên trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi".

Danh sách nghệ sĩ tham gia trải dài ở nhiều dòng nhạc. Bên cạnh các giọng ca chính thống, dân gian như NSND Quốc Hưng, NSƯT Phương Nga, Đào Tố Loan, Phạm Khánh Ngọc, Đào Văn Mác, "Sao mai" Thu Hằng, Lê Minh Ngọc… còn có sự góp mặt của những tên tuổi quen thuộc với khán giả trẻ như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc... Sự kết hợp này tạo nên sự đa dạng, gần gũi và phù hợp với thị hiếu khán giả.

Đối với nữ NSƯT, việc ban tổ chức chủ trương gắn kết nhiều dòng nhạc và thế hệ nghệ sĩ là một bước chuyển quan trọng. "Điều này không chỉ mang lại tinh thần tươi mới, hấp dẫn cho công chúng mà còn khẳng định rõ thông điệp đoàn kết. Đây cũng là xu hướng chung của nhiều concert quốc gia và chương trình nghệ thuật chính luận gần đây, giúp thị trường âm nhạc ngày càng phong phú, đa dạng hơn", cô nhận định về màn kết hợp này.

NSƯT Tân Nhàn hé lộ màn hòa ca của 80 nghệ sĩ từ Bắc chí Nam trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 Ảnh: NVCC

Để chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt này, từ 26.8, các nghệ sĩ đã bắt đầu tập luyện, tham gia sơ duyệt và tổng duyệt liên tục. Dù thời tiết Hà Nội những ngày qua nắng mưa thất thường, lịch tập luyện vất vả, nhưng tinh thần của tập thể vẫn luôn hứng khởi. Tân Nhàn cho biết tất cả các văn nghệ sĩ rất hào hứng và nóng lòng được đứng trên sân khấu để cùng nhau hát mừng ngày lịch sử.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 diễn ra từ 6 giờ 30 đến 10 giờ tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Đây không chỉ là sự kiện chính trị - văn hóa trọng đại của đất nước mà còn là dịp để nghệ thuật biểu diễn lan tỏa thông điệp đoàn kết dân tộc. Màn hòa ca quy tụ 80 nghệ sĩ từ Bắc chí Nam được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn giàu cảm xúc, góp phần khắc họa hình ảnh một Việt Nam tự hào, vững bước trong hành trình đổi mới.