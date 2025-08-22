Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5%/năm

Đức Nhật
Đức Nhật
22/08/2025 14:30 GMT+7

Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5%/năm.

Ngày 22.8, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".

Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5%/năm- Ảnh 1.

Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Báo cáo tại đại hội, ông Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết: Từ ngày 1.7.2025, sau khi sáp nhập 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai được thành lập với 74 tổ chức cơ sở đảng, hơn 10.800 đảng viên.

Ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai đã bắt tay ngay vào việc thực hiện nhiệm vụ trên từng lĩnh vực. Kế thừa và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt năm 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy đã rà soát các điều kiện và kịch bản, quyết tâm tăng trưởng GRDP cả năm 2025 từ 7,3 - 7,6%, phấn đấu đạt từ 8% trở lên trong điều kiện thuận lợi và tạo đà tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5%/năm- Ảnh 2.

Ông Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, báo cáo tại đại hội

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên địa bàn tỉnh là 10 - 10,5%/năm trong giai đoạn 2025 - 2030; tổng thu ngân sách đến năm 2030 đạt hơn 41.000 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 trên 17 tỉ USD; phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước.

Đảng bộ cũng đưa ra nhiều chỉ tiêu mới như: đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt từ 50% trở lên; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP chiếm 25 - 30%; hoàn thành hơn 11.800 căn nhà ở xã hội; đón 18,5 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030, trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh - gọn - mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; rà soát, sắp xếp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị…

Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5%/năm- Ảnh 3.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại đại hội

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; chuẩn hóa, số hóa quy trình xử lý hồ sơ; đẩy mạnh luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp vị trí việc làm; tập trung giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư ngoài ngân sách, thúc đẩy hợp tác đối tác công - tư; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối vùng; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa…

Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5%/năm- Ảnh 4.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các phó bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Gia Lai gồm 34 người, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 người. Ông Phạm Anh Tuấn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Tuấn Thanh được chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Võ Thị Thu Hòa được chỉ định giữ chức Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy.

