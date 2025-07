Quảng Ngãi đứng đầu cả nước về tăng trưởng GRDP

Ngày 8.7, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh là 11,51%, dẫn đầu cả nước.

Theo đó, GRDP toàn tỉnh ước đạt 41.690 tỉ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 11,51% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực tỉnh Quảng Ngãi cũ (trước sáp nhập) đạt hơn 32.900 tỉ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2024.

GRDP tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 41.690 tỉ đồng, tăng trưởng 11,515% đứng đầu cả nước ẢNH: PHÚ THÀNH

Quy mô nền kinh tế tỉnh Quảng Ngãi 6 tháng năm 2025 theo giá hiện hành ước đạt hơn 67.300 tỉ đồng.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản hơn 11.900 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 17,67%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt hơn 27.600 tỉ đồng, chiếm 40,97%, trong đó công nghiệp đạt gần 24.860 tỉ đồng, chiếm 36,89%; khu vực dịch vụ đạt hơn 17.950 tỉ đồng, chiếm 26,64%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt hơn 9.900 tỉ đồng, chiếm 14,72%.

Nhiều ngành công nghiệp cấp 2 có mức tăng ấn tượng như: sản xuất kim loại (tăng 39,96%), sản xuất trang phục (tăng 22,99%), sản xuất và phân phối điện (tăng 36,84%), thoát nước và xử lý nước thải (tăng tới 51,17%).

Trong 6 tháng qua, Quảng Ngãi thu ngân sách gần 17.000 tỉ đồng, đạt khoảng 46% dự toán năm; trong đó khu vực tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đóng góp hơn 15.000 tỉ đồng, Kon Tum (cũ) gần 2.000 tỉ đồng.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm. Chính quyền các cấp đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, vượt tiến độ đề ra, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Theo đề án sau sáp nhập, tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích tự nhiên 14.832,6 km2 và quy mô dân số hơn 1,8 triệu người, với 96 xã, phường, đặc khu.