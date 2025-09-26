Khánh Hòa phân công nhân sự lãnh đạo các ban xây dựng Đảng

Sáng 26.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định phân công ông Lương Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy từ ngày 29.9.2025.

Đồng thời, ông Võ Hoàn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, cũng từ ngày 29.9.2025.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành trao quyết định cho ông Lương Đức Hải (bên trái) và ông Võ Hoàn Hải ẢNH: C.Đ

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành chúc mừng và bày tỏ tin tưởng 2 cán bộ sẽ phát huy kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng niềm tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, Khánh Hòa có nhiều tiềm năng nổi trội và cơ hội bứt phá. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thông qua mục tiêu đưa Khánh Hòa vững bước vào thập niên nâng tầm phát triển, phấn đấu đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 và là một trong những cực tăng trưởng cao của cả nước.

Đại hội cũng xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, trong đó có tổ chức cán bộ, tuyên giáo và dân vận.

Ông Nghiêm Xuân Thành đề nghị ông Lương Đức Hải và ông Võ Hoàn Hải nhanh chóng nắm bắt công việc tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, nhất là những nhiệm vụ gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập thể hai ban đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để 2 vị lãnh đạo hoàn thành tốt trọng trách được giao.



