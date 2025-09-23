Thủ tướng phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII diễn ra ngày 16.9, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Quốc Nam theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ẢNH: CTV

Phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa hôm 16.9, ông Nguyễn Khắc Toàn cam kết cùng tập thể UBND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, tận tâm, tận lực, đưa Khánh Hòa phát triển bứt phá, trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại của cả nước, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (55 tuổi, quê quán tại P.Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) là cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; cao cấp Lý luận chính trị. Trước đây, ông Toàn từng giữ các chức vụ: Trưởng phòng Nội chính Văn phòng Tỉnh ủy - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Phó chánh rồi Chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (cũ và mới).

Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng là Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và XII.



