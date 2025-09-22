Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ông Nghiêm Xuân Thành tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Hiền Lương
Hiền Lương
22/09/2025 14:05 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 22.9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa mới có 54 thành viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 thành viên. Thường trực Tỉnh ủy có 5 người, trong đó ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư tỉnh ủy khánh hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa có 5 người

ẢNH: B.K.H

Các Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Khắc Hà, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và ông Lâm Đông, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, đại hội cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hòa dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 29 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Cùng ngày, Ban Bí thư công bố quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa gồm 11 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Tiến Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ban Bí thư cũng chỉ định 3 người giữ chức Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, bày tỏ đây là niềm vinh dự to lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề trước Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trước cán bộ tiền nhiệm, toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

Ông Nghiêm Xuân Thành tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành

ẢNH: CỔNG TTĐT QUỐC HỘI

Ông Thành khẳng định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa sẽ đoàn kết, nêu cao quyết tâm chính trị, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành sẽ cùng toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đã đề ra, đưa Khánh Hòa vững bước trong thập niên mới, trở thành địa phương phát triển năng động, hiện đại, bền vững.

Ông Nghiêm Xuân Thành cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 để Khánh Hòa phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khánh Hòa có lợi thế bứt phá kinh tế biển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Khánh Hòa có lợi thế bứt phá kinh tế biển

Sáng 22.9, tại Cung văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa (P.Tây Nha Trang), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội.

