Bình Định có tân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chiều 26.4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định, công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công cán bộ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng hoa chúc mừng ông Mai Việt Trung và ông Đào Xuân Huy ẢNH: HẢI PHONG

Cụ thể, ông Mai Việt Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Bí thư Thị ủy An Nhơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy, thôi giữ chức Bí thư Thị ủy An Nhơn nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định.

Phân công ông Đào Xuân Huy, Phó bí thư Thị ủy An Nhơn nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND TX.An Nhơn nhiệm kỳ 2021 - 2026, phụ trách, điều hành Đảng bộ TX An Nhơn. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1.5.

Trước đó, tháng 8.2022, ông Mai Việt Trung giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định đã được điều động, luân chuyển làm Bí thư Thị ủy An Nhơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã thống nhất cho ông Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1.5.