Thời sự

Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức đã nghỉ hưu

Mai Hà
Mai Hà
24/09/2025 16:54 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 251 sửa đổi Nghị định 172 về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu.

Theo đó, Nghị định 251 sửa quy định thẩm quyền xử lý kỷ luật với người đã thôi việc, nghỉ hưu. 

Cụ thể, trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh, hoặc xử lý khiển trách, cảnh cáo; thì cấp có thẩm quyền bầu, phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm hoặc chỉ định có chức vụ cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật.

Đối với người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn thì Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật. Với người giữ chức vụ, chức danh do Quốc hội bầu thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định xử lý kỷ luật.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu.

Theo đó, trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong quá trình công tác; căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật.

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Thường trực ủy ban Công tác đại biểu đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng trước thời điểm thôi việc, nghỉ hưu đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi tới Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường hợp chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong quá trình công tác thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định tại điều 22 nghị định quyết định việc xử lý kỷ luật và chịu trách nhiệm.

Bộ Chính trị kỷ luật cán bộ, Ban Bí thư khai trừ Đảng 2 cựu lãnh đạo

Bộ Chính trị kỷ luật cán bộ, Ban Bí thư khai trừ Đảng 2 cựu lãnh đạo

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Võ Chí Công, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bật Khách và ông Lê Ngọc Sỡi.

Bỏ một số hình thức kỷ luật cán bộ, công chức từ 1.7

