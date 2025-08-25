PGS-TS Dương Anh Đức làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM

Sáng 25.8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với cơ quan chuyên môn trực thuộc.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định phân công ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao quyết định cho ông Dương Anh Đức.

Ông Dương Anh Đức làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM thay thế cho ông Nguyễn Mạnh Cường, trước đó được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Dương Anh Đức làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ông Dương Anh Đức, 57 tuổi, trình độ phó giáo sư công nghệ thông tin, tiến sĩ toán học.

Ông Đức có thời gian dài công tác ở Đại học Quốc gia TP.HCM, từng giữ các chức vụ Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học tự nhiên, Hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ thông tin, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đến năm 2017, ông Dương Anh Đức được UBND TP.HCM tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, nay là Sở Khoa học và Công nghệ.

Tháng 3.2020, ông Đức được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Đến tháng 5.2024, ông làm Bí thư Quận ủy Quận 1. Từ đầu tháng 7.2025, ông Đức công tác tại Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, giữ chức Phó trưởng ban Thường trực.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM là cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy TP.HCM về công tác tuyên giáo và dân vận thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức, tuyên truyền, lý luận chính trị, thông tin, báo chí, xuất bản, dư luận xã hội, văn hóa, văn nghệ, lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương, các lĩnh vực về công tác khoa giáo, dân vận (bao gồm cả dân tộc, tôn giáo).

Đây là cơ quan thường trực của các ban chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác thông tin đối ngoại; công tác dân vận của tỉnh…