Khánh Hòa giải quyết 33 kiến nghị của doanh nghiệp như thế nào?

Ngày 25.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam ký công văn giao các sở, ngành khẩn trương rà soát, xử lý kiến nghị từ doanh nghiệp và nhà đầu tư theo thẩm quyền. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch được giao theo dõi, tổng hợp tiến trình để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Như Thanh Niên đã đưa tin trước đó, 33 kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Khánh Hòa được phân thành 6 nhóm vấn đề. Trong đó, nhóm thủ tục hành chính, cơ chế pháp lý dẫn đầu 14 kiến nghị. Tiếp theo là vướng mắc về tiền thuế, tiền thuê đất với 8 kiến nghị, thủ tục đất đai 5 kiến nghị, thủ tục đầu tư 3 kiến nghị, sự không phù hợp về quy hoạch 2 kiến nghị và quy hoạch khoáng sản 1 kiến nghị.

Các kiến nghị phản ánh nhiều vướng mắc từ dự án lớn thuộc danh sách sai phạm, vấn đề thuế phí như đơn giá thuê bãi biển tăng 144% và hoàn thuế của doanh nghiệp, cùng các vướng mắc đất đai tại cảng cá và quy hoạch chồng lấn...

Thuế phí và đất đai được phân công xử lý

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, vấn đề đơn giá thuê mặt bằng bãi biển tăng 144% đã được Sở Tài chính tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan và báo cáo UBND tỉnh. Hiện chờ ý kiến chỉ đạo cuối cùng từ UBND tỉnh.

Đối với vấn đề hoàn thuế GTGT hơn 19 tỉ đồng của Công ty TNHH Seyoung Vina, Ban quản lý Khu kinh tế đã chuyển hồ sơ cho Thuế tỉnh Khánh Hòa xử lý. Thuế tỉnh Khánh Hòa đang tiếp nhận giải quyết và đã giải đáp tại các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp.

Cảng cá Cà Ná tại xã Cà Ná (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Các vướng mắc đất đai tại cảng cá đã được UBND tỉnh chỉ đạo qua nhiều văn bản. Sở NN-MT đã báo cáo và kiến nghị giao Ban quản lý các cảng cá xác định lô đất trống gửi Sở Tài chính tổ chức kêu gọi đầu tư. Hiện các đề xuất đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các dự án khu đô thị như Khu đô thị mới bờ Sông Dinh và Khu đô thị mới Đầm Cà Ná đang vướng công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng hỗ trợ tháo gỡ.

Việc Công ty CP xây dựng công trình giao thông 677 vướng chồng lấn diện tích đã được UBND tỉnh chỉ đạo từ tháng 2.2025 nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Công ty CP ĐTXD Thiên Đức với dự án Công viên Nghĩa trang Cam Ranh vướng thủ tục chuyển mục đích và giao đất cũng đang được các sở ngành hỗ trợ theo chức năng.

Các công ty du lịch tại Khánh hòa kiến nghị điều chỉnh giảm đơn giá thuê mặt bằng bãi biển ẢNH: BÁ DUY

Dự án Vùng sản xuất tôm giống bố mẹ ứng dụng công nghệ cao Sơn Hải với 15,7 ha trống không thể kêu gọi đầu tư đã được UBND tỉnh giao các đơn vị xử lý. Sở NN-MT đã xin hướng dẫn từ Bộ nhưng chưa có phản hồi.

Các vướng mắc về quy hoạch khoáng sản và quy hoạch không phù hợp cũng đang được các sở ngành xử lý theo chức năng được giao.

Dự án thuộc danh sách sai phạm chờ cơ chế Trung ương

Đối với các dự án Ocean Gate hotel & Residence và SASCO - Nha Trang thuộc danh sách sai phạm, Sở Tài chính được giao chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo dự thảo Nghị quyết Quốc hội về cơ chế đặc thù. UBND tỉnh đã tham mưu Chính phủ xem xét giải quyết theo Nghị quyết số 170 về tháo gỡ khó khăn tại TP.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Riêng dự án SASCO - Nha Trang, Sở Tài chính đã tổ chức họp với công ty nhưng chưa thống nhất được phương án, hiện đang tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh.

Dự án khách sạn và căn hộ Ocean Gate hotel & Residence tại số 8 Hoàng Hoa Thám (P.Nha Trang, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Các dự án du lịch từ vùng sáp nhập tỉnh Ninh Thuận cũ đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể về quy trình thủ tục chuyển đổi đất lâm nghiệp. Theo đó, khu đất phải hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng trước khi đấu giá lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với vấn đề chồng lấn giữa vùng nuôi biển và dự án điện gió biển Phước Dinh, UBND tỉnh đã giao Sở Công thương rà soát vị trí chồng lấn và Sở NN-MT rà soát lại đề án nuôi biển.