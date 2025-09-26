Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Khánh Hòa giải quyết 33 kiến nghị của doanh nghiệp như thế nào?

Bá Duy
Bá Duy
26/09/2025 05:00 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý 33 kiến nghị từ doanh nghiệp và nhà đầu tư trước ngày 4.10.

Ngày 25.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam ký công văn giao các sở, ngành khẩn trương rà soát, xử lý kiến nghị từ doanh nghiệp và nhà đầu tư theo thẩm quyền. Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch được giao theo dõi, tổng hợp tiến trình để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Như Thanh Niên đã đưa tin trước đó, 33 kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Khánh Hòa được phân thành 6 nhóm vấn đề. Trong đó, nhóm thủ tục hành chính, cơ chế pháp lý dẫn đầu 14 kiến nghị. Tiếp theo là vướng mắc về tiền thuế, tiền thuê đất với 8 kiến nghị, thủ tục đất đai 5 kiến nghị, thủ tục đầu tư 3 kiến nghị, sự không phù hợp về quy hoạch 2 kiến nghị và quy hoạch khoáng sản 1 kiến nghị.

Các kiến nghị phản ánh nhiều vướng mắc từ dự án lớn thuộc danh sách sai phạm, vấn đề thuế phí như đơn giá thuê bãi biển tăng 144% và hoàn thuế của doanh nghiệp, cùng các vướng mắc đất đai tại cảng cá và quy hoạch chồng lấn...

Thuế phí và đất đai được phân công xử lý

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, vấn đề đơn giá thuê mặt bằng bãi biển tăng 144% đã được Sở Tài chính tổ chức cuộc họp với các sở, ngành liên quan và báo cáo UBND tỉnh. Hiện chờ ý kiến chỉ đạo cuối cùng từ UBND tỉnh.

Đối với vấn đề hoàn thuế GTGT hơn 19 tỉ đồng của Công ty TNHH Seyoung Vina, Ban quản lý Khu kinh tế đã chuyển hồ sơ cho Thuế tỉnh Khánh Hòa xử lý. Thuế tỉnh Khánh Hòa đang tiếp nhận giải quyết và đã giải đáp tại các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp.

Khánh Hòa giải quyết 33 kiến nghị của doanh nghiệp như thế nào?- Ảnh 1.

Cảng cá Cà Ná tại xã Cà Ná (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Các vướng mắc đất đai tại cảng cá đã được UBND tỉnh chỉ đạo qua nhiều văn bản. Sở NN-MT đã báo cáo và kiến nghị giao Ban quản lý các cảng cá xác định lô đất trống gửi Sở Tài chính tổ chức kêu gọi đầu tư. Hiện các đề xuất đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Các dự án khu đô thị như Khu đô thị mới bờ Sông Dinh và Khu đô thị mới Đầm Cà Ná đang vướng công tác giải phóng mặt bằng cũng đang được UBND tỉnh giao các cơ quan chức năng hỗ trợ tháo gỡ.

Việc Công ty CP xây dựng công trình giao thông 677 vướng chồng lấn diện tích đã được UBND tỉnh chỉ đạo từ tháng 2.2025 nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Công ty CP ĐTXD Thiên Đức với dự án Công viên Nghĩa trang Cam Ranh vướng thủ tục chuyển mục đích và giao đất cũng đang được các sở ngành hỗ trợ theo chức năng.

Khánh Hòa giải quyết 33 kiến nghị của doanh nghiệp như thế nào?- Ảnh 2.

Các công ty du lịch tại Khánh hòa kiến nghị điều chỉnh giảm đơn giá thuê mặt bằng bãi biển

ẢNH: BÁ DUY

Dự án Vùng sản xuất tôm giống bố mẹ ứng dụng công nghệ cao Sơn Hải với 15,7 ha trống không thể kêu gọi đầu tư đã được UBND tỉnh giao các đơn vị xử lý. Sở NN-MT đã xin hướng dẫn từ Bộ nhưng chưa có phản hồi.

Các vướng mắc về quy hoạch khoáng sản và quy hoạch không phù hợp cũng đang được các sở ngành xử lý theo chức năng được giao.

Dự án thuộc danh sách sai phạm chờ cơ chế Trung ương

Đối với các dự án Ocean Gate hotel & Residence và SASCO - Nha Trang thuộc danh sách sai phạm, Sở Tài chính được giao chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo dự thảo Nghị quyết Quốc hội về cơ chế đặc thù. UBND tỉnh đã tham mưu Chính phủ xem xét giải quyết theo Nghị quyết số 170 về tháo gỡ khó khăn tại TP.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa.

Riêng dự án SASCO - Nha Trang, Sở Tài chính đã tổ chức họp với công ty nhưng chưa thống nhất được phương án, hiện đang tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh.

Khánh Hòa giải quyết 33 kiến nghị của doanh nghiệp như thế nào?- Ảnh 3.

Dự án khách sạn và căn hộ Ocean Gate hotel & Residence tại số 8 Hoàng Hoa Thám (P.Nha Trang, Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

Các dự án du lịch từ vùng sáp nhập tỉnh Ninh Thuận cũ đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể về quy trình thủ tục chuyển đổi đất lâm nghiệp. Theo đó, khu đất phải hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng trước khi đấu giá lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với vấn đề chồng lấn giữa vùng nuôi biển và dự án điện gió biển Phước Dinh, UBND tỉnh đã giao Sở Công thương rà soát vị trí chồng lấn và Sở NN-MT rà soát lại đề án nuôi biển.

Tin liên quan

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Khánh Hòa tháo gỡ loạt dự án tồn đọng

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Khánh Hòa tháo gỡ loạt dự án tồn đọng

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Khánh Hòa khẩn trương xử lý các dự án vướng mắc, trong đó có dự án Sông Lô, khách sạn Bavico, khu đô thị Mỹ Gia, trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia… và 12 dự án đất ở không hình thành đơn vị ở.

Hàng chục doanh nghiệp gửi kiến nghị gì đến UBND tỉnh Khánh Hòa?

Khám phá thêm chủ đề

Khánh Hòa kiến nghị doanh nghiệp xử lý vướng mắc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận