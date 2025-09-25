Hàng chục doanh nghiệp gửi kiến nghị gì đến UBND tỉnh Khánh Hòa?

Ngày 25.9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn chỉ đạo các sở ngành khẩn trương giải quyết kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Theo đó, đến quý 3/2025, các doanh nghiệp trên địa bàn đã gửi 33 kiến nghị thuộc 6 nhóm vấn đề. Nhóm vướng mắc về thủ tục hành chính và cơ chế pháp lý chiếm nhiều nhất với 14 kiến nghị, tiếp theo là vướng mắc về tiền thuế, tiền thuê đất với 8 kiến nghị. Các nhóm còn lại gồm thủ tục đất đai, thủ tục đầu tư, sự không phù hợp về quy hoạch và quy hoạch khoáng sản.

Loạt dự án vướng thủ tục, pháp lý

Trong nhóm vướng mắc thủ tục đầu tư với 3 kiến nghị, trong đó dự án khách sạn và căn hộ Ocean Gate hotel & Residence tại số 8 Hoàng Hoa Thám (P.Nha Trang) của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Phong, dự án này thuộc danh sách 46 dự án được Ban Nội chính Trung ương nêu năm 2019.

Tương tự, dự án Khách sạn SASCO - Nha Trang của Công ty CP Dịch vụ Hàng Không Sân bay Tân Sơn Nhất thuộc danh mục 12 dự án chậm tiến độ kiến nghị thu hồi theo thông báo của Tỉnh ủy Khánh Hòa năm 2021. Tại cuộc họp ngày 23.5, công ty không thống nhất việc chấm dứt dự án và đề nghị áp dụng điều khoản chuyển tiếp của luật Đầu tư để tiếp tục thực hiện.

Dự án khách sạn và căn hộ Ocean Gate hotel & Residence tại số 8 Hoàng Hoa Thám (P.Nha Trang, Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Nhóm vướng mắc thủ tục đất đai với kiến nghị của các doanh nghiệp tập trung tại các cảng cá do chưa đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết 1/500. Trong đó, Công ty TNHH Phúc Nguyên kiến nghị UBND tỉnh quan tâm giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác cho thuê đất, hạ tầng đối với dự án Cơ sở sơ chế thủy sản tại Cảng cá Cà Ná mở rộng.

Công ty CP xây dựng công trình giao thông 677 kiến nghị làm rõ việc cho thuê đất đối với phần diện tích chồng lấn với Công ty CP xây dựng Ninh Thuận. Mặc dù Sở NN-MT đã cử chuyên viên tham gia đoàn kiểm tra theo quyết định của UBND H.Ninh Sơn (thuộc tỉnh Ninh Thuận cũ) từ tháng 3.2025, nhưng sau hơn 6 tháng kiến nghị, công ty vẫn chưa được giải quyết.

Thuế phí và quy hoạch cần tháo gỡ khẩn cấp

Trong nhóm tiền thuế và thuê đất với 8 kiến nghị, các doanh nghiệp du lịch kiến nghị điều chỉnh đơn giá thuê mặt bằng bãi biển năm 2025 do mức tăng 144% so với năm 2024 là quá cao. Đoạn đường Trần Phú từ Phan Chu Trinh đến Hoàng Diệu (P.Nha Trang) có đơn giá lên tới 2,65 triệu đồng/m2/năm. Đối với vấn đề này, Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp ngày 6.8.2025 với các cơ quan liên quan để tham mưu UBND tỉnh nhưng chưa có ý kiến chỉ đạo chốt lại.

Các công ty du lịch kiến nghị điều chỉnh đơn giá thuê mặt bằng bãi biển ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, Công ty TNHH Seyoung Vina kiến nghị vẫn chưa được hoàn thuế GTGT hơn 19 tỉ đồng từ tháng 5.2023, dẫn đến khó khăn về tài chính, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với các dự án du lịch tại vùng sáp nhập từ tỉnh Ninh Thuận cũ, nhiều nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang đất thương mại dịch vụ để đủ điều kiện tổ chức đấu giá. Trong đó có dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Phước Dinh và dự án Khu dịch vụ, du lịch Bãi Cóc đã được UBND tỉnh cấp chủ trương nhưng chưa thể triển khai do vướng thủ tục pháp lý.

Nhóm dự án nuôi biển với tổng diện tích 2.043 ha gồm vùng nuôi C1 (496 ha) và vùng nuôi C2 (1.171 ha) cũng đang vướng do chồng lấn với quy hoạch dự án điện gió biển Phước Dinh.

Đối với 33 kiến nghị trên, UBND tỉnh Khánh Hòa giao các sở ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ khẩn trương rà soát, xử lý kiến nghị theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 4.10.