Khánh Hòa: Đã xác minh danh tính người nước ngoài lái xe lạng lách, chạy ngược chiều

Ngày 21.8, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã xác minh được danh tính người đàn ông ngoại quốc trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh người này phóng xe với tốc độ cao, chạy ngược chiều, lạng lách trên đường Trần Phú, P.Nha Trang (P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang cũ).

Trước đó, tối 20.8, một trang mạng xã hội Facebook ở Khánh Hòa với hơn 800.000 người theo dõi đã đăng lại đoạn clip dài 47 giây ghi lại cảnh thanh niên người nước ngoài chạy xe tốc độ cao, lạng lách, vượt ẩu trên tuyến đường Trần Phú, khiến nhiều người đi đường khiếp sợ. Trong clip, người đàn ông có hình xăm ở cổ, hò hét lớn và liên tục lái xe phóng nhanh, vượt trái quy định ở đoạn cấm vượt.

Đoạn clip cho thấy ông M.S liên tục chạy xe sai phần đường với tốc độ cao trên đường Trần Phú, P.Nha Trang ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Điều đáng lo ngại nhất là người này còn lái xe chạy ngược chiều, có nhiều đoạn đánh lái nguy hiểm ngay trước mặt các xe máy, ô tô đi ngược lại, tạo ra nguy cơ mất an toàn giao thông cực kỳ cao. Thời điểm xảy ra sự việc, trên tuyến đường Trần Phú có rất đông xe cộ lưu thông.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải, hàng trăm người dùng mạng xã hội đã bày tỏ phẫn nộ và đề nghị lực lượng chức năng vào cuộc xử lý nghiêm.

Đội CSGT đường bộ cho biết, sau khi nhận được thông tin đã phối hợp với lực lượng Công an xuất nhập cảnh, Công an P.Nha Trang, đồng thời cho trích xuất camera giao thông để xác minh danh tính người đàn ông này. Qua xác minh sơ bộ, người này tên M.S (30 tuổi, quốc tịch Nga), lưu trú tại một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, P.Nha Trang.

Tuy nhiên, hộ chiếu du lịch của ông M.S tại Việt Nam đã hết hạn từ ngày 19.8 và người này cũng không còn lưu trú tại khách sạn trên, chưa có thông tin xuất cảnh về nước. Vì vậy, lực lượng công an đang phối hợp xác minh, tìm ông M.S để làm rõ.

Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe máy tại Việt Nam phải có bằng lái quốc tế, trên bằng lái sẽ thể hiện người này được phép điều khiển loại phương tiện nào cùng các giấy tờ liên quan. Khi người nước ngoài không đủ điều kiện nhưng vẫn điều khiển phương tiện trên lãnh thổ Việt Nam sẽ bị xử phạt từ 3 - 7 triệu đồng.