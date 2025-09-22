Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Khánh Hòa tháo gỡ loạt dự án tồn đọng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh. Trước đó, ngày 23.8, Phó thủ tướng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra thực địa 2 dự án có xảy ra sai phạm tại địa phương này.

Theo đó, Phó thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Khánh Hòa đã sớm thành lập Ban chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng tại địa phương, triển khai thực hiện đã đạt những kết quả tích cực bước đầu, tạo tiền lệ và án lệ để xử lý những vấn đề tiếp theo.

Chỉ thanh tra đúng trọng tâm, không gây khó doanh nghiệp

Đối với những dự án phải thực hiện thanh tra, kiểm tra để xác định sai phạm, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định tại pháp luật, khẩn trương tập trung triển khai, sớm có kết quả làm cơ sở xác định sai phạm để tháo gỡ các nguồn lực.

Điều đáng chú ý, Phó thủ tướng đề nghị các đơn vị liên quan chỉ tập trung thanh tra, kiểm tra những nội dung có dấu hiệu sai phạm liên quan tới khó khăn, vướng mắc của từng dự án, tuyệt đối không lợi dụng thanh tra tràn lan, gây khó cho doanh nghiệp.

Dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia sở hữu vị trí đắc địa bên bờ biển vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), nhưng 'đắp chiếu' nhiều năm ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, với các dự án không phải thanh tra, các dự án đã có kết luận điều tra, thanh tra, kiểm tra khẳng định nội dung sai phạm, Phó thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cần có đánh giá, phân loại sai phạm trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành để đề xuất giải pháp nhằm giải quyết đúng đối tượng, đảm bảo lợi ích hài hòa của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước.

Hướng dẫn xử lý từng dự án cụ thể tại Khánh Hòa

Về dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, Phó thủ tướng cho rằng đây là một trong những dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu nại kéo dài qua nhiều thời kỳ (gần 30 năm). Do đó, thống nhất kiến nghị của tỉnh giao cho Thanh tra Chính phủ khẩn trương tiến hành thanh tra dự án, sớm có kết luận để tháo gỡ.

Bên cạnh đó, đối với dự án khách sạn Bạch Việt (Bavico), Phó thủ tướng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục chỉ đạo, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền thi hành bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Quân sự Quân khu 5 và bản án hình sự phúc thẩm của Tòa án Quân sự Trung ương theo đúng quy định pháp luật.

Dự án khách sạn Bavico Nha Trang bị bỏ trống từ năm 2018 đến nay ẢNH: BÁ DUY

Về dự án khu đô thị Mỹ Gia, Phó thủ tướng đề nghị Khánh Hòa rà soát, tập hợp hồ sơ dự án và kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có báo cáo đề xuất, kiến nghị cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Còn dự án Trung tâm bến du thuyền Hoàng Gia, Phó thủ tướng đề nghị Khánh Hòa chỉ đạo Công an tỉnh xin ý kiến Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, xác định những nội dung liên quan đến xử lý vật chứng, tài sản bảo đảm thi hành án dân sự trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để có phương án xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Cùng với đó, đối với 12 dự án có loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở, Phó thủ tướng đề nghị tỉnh nghiên cứu đề xuất giải pháp, phương án xử lý các nội dung vướng mắc theo thẩm quyền để đảm bảo lợi ích của người dân đã thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính.

Khu vực bắc bán đảo Cam Ranh (Khánh Hòa) có rất nhiều dự án đất ở không hình thành đơn vị ở ẢNH: BÁ DUY

Ngoài ra, đối với các dự án BT có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng BT (18 dự án), Phó thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát, cập nhật phân loại thông tin từng nhóm giải pháp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, đảm bảo theo tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa Nhà nước và nhà đầu tư".

Song song đó, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của mình.