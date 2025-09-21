Từ 30.9, cao tốc Vân Phong - Nha Trang chính thức thông xe

Ngày 21.9, ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án) cho biết đã hoàn tất 13 km cuối cùng của cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn từ cửa hầm Cổ Mã tại xã Đại Lãnh (thuộc H.Vạn Ninh, Khánh Hòa cũ) đến xã Diên Thọ (thuộc H.Diên Khánh, Khánh Hòa cũ). Sự kiện này đánh dấu việc khép lại toàn bộ dự án, giúp tuyến cao tốc Bắc - Nam thông suốt qua địa bàn Khánh Hòa.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dự kiến thông xe toàn tuyến cuối tháng 9.2025 ẢNH: BÁ DUY

Phân đoạn 13 km này nhà thầu là Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C và Công ty CP Hải Đăng thi công. Trong quá trình triển khai, dự án từng gặp nhiều khó khăn như vướng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và khan hiếm vật liệu. Sau khi bổ sung nguồn lực và thiết bị, các nhà thầu đã hoàn thành với lũy kế sản lượng đạt khoảng 1.374 tỉ đồng, tương ứng 100% giá trị xây lắp.

Theo chủ đầu tư, hiện đơn vị đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao Cổ Mã. Sau đó, sẽ chính thức đưa vào khai thác cùng với hơn 70 km còn lại của cao tốc Vân Phong - Nha Trang trước ngày 30.9.

Điểm kết nối của cao tốc Vân Phong - Nha Trang với cao tốc Nha Trang - Cam Lâm tại xã Diên Thọ (thuộc H.Diên Khánh, Khánh Hòa cũ) ẢNH: BÁ DUY

Tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang không chỉ đảm nhận vai trò huyết mạch Nam Trung bộ mà còn mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Bắc Vân Phong thuộc Khu kinh tế Vân Phong - nơi đang có nhiều dự án hàng chục nghìn tỉ đồng vừa được chấp thuận nhà đầu tư. Đặc biệt, từ nay người dân có thể di chuyển liên tục trên cao tốc từ TP.HCM đến tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) thông qua hầm Cổ Mã tại xã Đại Lãnh tỉnh Khánh Hòa.

Đơn vị thi công đang khẩn trương tổ chức phương án giao thông tại khu vực nút giao Cổ Mã trước ngày 30.9 ẢNH: BÁ DUY

Ban Quản lý dự án 7 cũng đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống giám sát điều hành giao thông. Dự kiến cơ bản hoàn thành thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trong năm 2025.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài 83 km, khởi công từ tháng 12.2022 với tổng vốn đầu tư hơn 11.808 tỉ đồng. Điểm đầu tại Km 285+000 (xã Đại Lãnh), điểm cuối tại Km 368+000 (xã Diên Thọ), kết nối với cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Quy mô giai đoạn hiện tại 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m với vận tốc thiết kế 90 km/giờ.

Dự kiến từ ngày 30.9, người dân có thể di chuyển liên tục trên cao tốc từ TP.HCM đến tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) thông qua hầm Cổ Mã tại xã Đại Lãnh tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Việc đưa vào khai thác toàn tuyến nói trên có ý nghĩa quan trọng trong giảm tải lưu lượng phương tiện trên QL1, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa các địa phương. Ngoài ra tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực, mở ra cơ hội hình thành chuỗi đô thị, khu công nghiệp dọc hành lang cao tốc, đồng thời góp phần đưa du lịch phía bắc tỉnh Khánh Hòa bứt phá.



