Thời sự

Tai nạn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, 13 người nhập viện

Bá Duy
Bá Duy
01/09/2025 21:43 GMT+7

Vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách tại khu vực gần Trạm thu phí cao tốc Vân Phong - Nha Trang khiến 13 người phải nhập viện cấp cứu.

Tối 1.9, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa cho biết đã đưa 13 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại khu vực Trạm thu phí trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang về Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1.9. Theo đó, một xe tải đã đâm vào đuôi xe khách tại khu vực trạm thu phí. Cú tông mạnh khiến nhiều hành khách trên xe khách bị thương.

Sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ người dân, Trung tâm Cấp cứu 115 Khánh Hòa kiểm tra và xác định vị trí, kích hoạt hệ thống cấp cứu khẩn cấp. Đồng thời, trung tâm huy động 2 ê kíp cấp cứu 115 và liên hệ hỗ trợ từ các trung tâm y tế lân cận.

Tại hiện trường, lực lượng cấp cứu 115 đã phân loại, đánh giá, sơ cấp cứu ban đầu, ổn định tình trạng và nhanh chóng đưa các nạn nhân về khoa Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa.

Tai nạn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, 13 người nhập viện - Ảnh 1.

13 nạn nhân trong vụ tai nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa

ẢNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành làm việc với các đơn vị liên quan, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang có độ dài 83 km, với tổng vốn đầu tư 11.808 tỉ đồng. Điểm đầu tại Km 285+000, vị trí nút giao đầu hầm Cổ Mã, địa phận xã Đại Lãnh. Điểm cuối tại Km368+000, vị trí giao với quốc lộ 27C, thuộc xã Diên Thọ, kết nối với đường bộ cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm. Theo kế hoạch, ngày 2.9 cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ thông xe toàn tuyến. Trước đó, cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã đưa vào khai thác sử dụng 70/83 km (đoạn Km298+000 - Km368+350) từ ngày 19.4.



Giải cứu 3 người mắc kẹt trong ô tô sau tai nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Giải cứu 3 người mắc kẹt trong ô tô sau tai nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa kịp thời giải cứu 3 người bị mắc kẹt trong chiếc xe gặp nạn trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Khám phá thêm chủ đề

cao tốc vân phong - nha trang Khánh Hòa tai nạn cấp cứu cao tốc
