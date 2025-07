Xe ô tô nổ lốp lao vào xe đầu kéo, 4 người may mắn thoát chết

Ngày 22.7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, một vụ tai nạn giao thông do nổ lốp xe xảy ra trên QL1, đoạn qua P.Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (xã Vĩnh Lương, TP.Nha Trang cũ) khiến nhiều người thót tim. Tuy nhiên, may mắn là cả 4 người trong xe đều an toàn.

Theo thông tin từ phòng CSGT, khoảng 9 giờ 50 phút cùng ngày, anh D.B.Q (41 tuổi, ở P.Tuy Hòa, Đắk Lắk - TP.Tuy Hòa cũ) điều khiển ô tô 4 chỗ mang biển số Đắk Lắk chở 3 người lưu thông theo hướng bắc - nam, khi đến khu vực gần chợ Vĩnh Lương thì bất ngờ bị nổ lốp, khiến ô tô mất lái.

Sau tiếng nổ, ô tô 4 chỗ loạng choạng rồi lao thẳng vào một xe đầu kéo đang chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến ô tô bị hất văng khoảng 2 m, đâm vào dải phân cách giữa đường và lật ngửa hoàn toàn.

Tại hiện trường, ô tô bị lật ngửa, đầu xe biến dạng ẢNH: A.B

Tại hiện trường, đầu xe ô tô bị biến dạng, kính vỡ nát, lật ngửa trên đường. May mắn cả 4 người trong xe chỉ bị xây xát nhẹ. Ngay sau đó, nhiều người dân hô hoán, hỗ trợ đưa người kẹt trong xe ô tô 4 chỗ ra ngoài an toàn.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và di dời phương tiện ra khỏi đường. Vụ việc được xử lý nhanh gọn, không gây ùn tắc kéo dài.

Theo các chuyên gia giao thông, việc nổ lốp đột ngột là tình huống vô cùng nguy hiểm. May mắn lần này, cả 4 người trên xe thoát khỏi "tử thần".