Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa: Thực hiện thủ tục hành chính trên VNeID từ tháng 10.2025

Bá Duy
Bá Duy
09/09/2025 18:01 GMT+7

Từ tháng 10.2025, người dân Khánh Hòa sẽ không cần mang theo giấy tờ gốc khi làm thủ tục hành chính (TTHC) mà chỉ cần sử dụng VNeID trên điện thoại, máy tính bảng...

Ngày 9.9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành công văn về việc tăng tốc triển khai chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh với nhiều giải pháp đột phá. Đặc biệt, từ tháng 10.2025, người dân Khánh Hòa sẽ không cần mang theo giấy tờ gốc khi làm thủ tục hành chính (TTHC) mà chỉ cần sử dụng VNeID trên điện thoại, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng hướng tới xã hội không giấy tờ.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, việc sử dụng dữ liệu, giấy tờ đã tích hợp trên VNeID sẽ thay thế hoàn toàn bản giấy trong TTHC, chỉ cấp bản giấy khi công dân có yêu cầu cụ thể. Đồng thời, tỉnh đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh của các TTHC, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Điều chú ý nhất là việc thí điểm liên thông đơn thuốc điện tử từ bệnh viện đến nhà thuốc, đồng bộ trên VNeID để người dân có thể nhận thuốc tại nhà một cách tiện lợi. Sở Y tế Khánh Hòa sẽ phối hợp với Công an tỉnh, Sở KH-CN, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai thí điểm tháng 9.2025, chính thức từ tháng 10.2025.

Dùng VNeID trên điện thoại để làm thủ tục hành chính- Ảnh 1.

Đoàn viên Thanh niên hỗ trợ người dân làm TTHC tại P.Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Bên cạnh đó, trong chiến dịch chuyển đổi số diện rộng từ 1.9 - 31.10.2025, tỉnh sẽ huy động đồng loạt "đội quân" từ các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân cùng Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ người dân tích hợp giấy tờ lên VNeID và nộp hồ sơ trực tuyến. Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn sẽ tổ chức đội hình sinh viên tình nguyện số hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa các cấp, tạo cầu nối giữa công nghệ và người dân.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển đổi, Công an tỉnh được giao nhiệm vụ triển khai giải pháp giám sát an toàn thông tin 24/7, bảo đảm 100% hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ và tổ chức diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng tối thiểu 2 lần/năm. Tỉnh cũng đặt mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quan trọng, thống nhất 2 cơ sở dữ liệu của tỉnh Khánh Hòa (cũ) và Ninh Thuận (cũ) trước 31.12.2025.

Với lộ trình triển khai chi tiết và sự hỗ trợ tích cực từ đội ngũ sinh viên tình nguyện, Khánh Hòa đang hướng tới trở thành địa phương tiên phong về chuyển đổi số tại Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới mang lại sự tiện ích tối đa cho người dân trong thời đại công nghệ số hiện đại.

Chỉ cần ngồi tại nhà, người dân có thể lên siêu ứng dụng VNeID thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước do thay đổi địa giới hành chính sau sáp nhập, mà không cần đến cơ quan công an để lấy lại thông tin sinh trắc học.

