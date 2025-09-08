Đã có kết quả xác minh vụ cá biển chết hàng loạt ở Khánh Hòa

Ngày 8.9, Sở NN-MT tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã hoàn thành việc xác minh hiện tượng cá biển chết hàng loạt tại khu vực Hòn Bạc (vịnh Nha Phu, P.Đông Ninh Hòa – xã Ninh Vân, TX.Ninh Hòa cũ). Cơ quan này thực hiện kiểm tra cả trên bờ và trên biển với sự phối hợp của Chi cục Thủy sản và Biển đảo, UBND P.Đông Ninh Hòa, Đồn Biên phòng Ninh Phước cùng tổ cộng đồng, ngư dân địa phương.

Qua xác minh thông tin từ các tổ trưởng, người dân địa phương và ngư dân sinh sống ven biển trước khu vực biển Hòn Bạc, trong những năm gần đây việc người dân khai thác đánh bắt thủy sản bằng chất nổ và chất độc là không còn, khẳng định việc khai thác bằng chất nổ như phản ánh trên mạng xã hội là không có.

Theo đó, ngày 26.8, đoàn công tác đã tuần tra kiểm tra thực địa quanh vùng biển Hòn Bạc, ghi nhận một số tàu cá đang hoạt động nghề lưới vây tầng nổi trong khu vực. Qua phối hợp với tổ cộng đồng và ngư dân địa phương, cơ quan chức năng nhận định khả năng là do các tàu cá hoạt động nghề lưới vây rút đêm tầng nổi khai thác các loài cá tầng nổi như cá trích, cá ngân, cá mòi, cá bạc má thu hoạch với khối lượng lớn, trong quá trình thu lưới một lượng cá bị rơi ra ngoài do mắc vướng, tràn lưới hoặc rách lưới, tạo ra hiện tượng vết loang cá chết trên các nền rạn. Bên cạnh đó, qua kiểm tra bước đầu, đoàn công tác chưa xác định được dấu hiệu khai thác thủy sản bằng phương pháp chất nổ.

Cá chết hàng loạt, san hô bị gãy ngang hồi cuối tháng 8.2025 tại vịnh Nha Phu (Khánh Hòa) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hằng tháng Chi cục Thủy sản và Biển đảo phối hợp với Biên phòng, chính quyền địa phương và tổ cộng đồng tổ chức tuần tra kiểm soát trên các vùng biển, trong đó có khu vực Hòn Bạc và vùng biển lân cận, chưa phát hiện trường hợp nào khai thác bằng chất nổ.

Thời gian tới, Sở NN-MT Khánh Hòa sẽ tăng cường ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp, tuyên truyền triển khai nghiêm Chỉ thị 01/1998/CT-TTg về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện và chất độc. Đồng thời công bố các khu bảo tồn biển theo quy hoạch 2021-2030 và triển khai đề án đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, để phát huy vai trò cộng đồng trong bảo tồn biển.

Trước đó như Thanh Niên đã thông tin, cuối tháng 8, trên mạng xã hội đã đăng một loạt hình ảnh, clip ghi lại hình ảnh nghi vấn cá chết, san hô gãy đổ do thuốc nổ ở vịnh Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa. Ngay khi nhận được thông tin, Sở NN-MT Khánh Hòa đã nhanh chóng vào cuộc để xác minh vụ việc.