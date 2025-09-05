Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Sau sáp nhập, ngồi tại nhà đổi thẻ căn cước với siêu ứng dụng VNeID

Ngọc Lê
Ngọc Lê
05/09/2025 10:25 GMT+7

Chỉ cần ngồi tại nhà, người dân có thể lên siêu ứng dụng VNeID thực hiện thủ tục đổi thẻ căn cước do thay đổi địa giới hành chính sau sáp nhập, mà không cần đến cơ quan công an để lấy lại thông tin sinh trắc học.

Ngày 5.9, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM vừa có văn bản gửi công an các đơn vị, địa phương triển khai dịch vụ công "Cấp đổi thẻ căn cước do thay đổi địa giới hành chính" trên ứng dụng VNeID, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân sau sáp nhập.

Ngồi tại nhà đổi thẻ căn cước với siêu ứng dụng VNeID - Ảnh 1.

Người dân đổi thẻ căn cước trên VNeID mà không cần đến cơ quan công an để lấy lại sinh trắc học

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo PC06, từ ngày 1.7.2025, Bộ Công an triển khai dịch vụ công "Cấp đổi thẻ căn cước do thay đổi địa giới hành chính" trên ứng dụng VNeID nhằm tạo điều kiện cho người dân trong việc đề nghị cấp đổi thẻ căn cước do thay đổi địa giới hành chính sau sáp nhập. Công dân trực tiếp kê khai thông tin trên ứng dụng VNeID mà không cần đến cơ quan công an để lấy lại thông tin sinh trắc học.

Quy trình này giúp tiết kiệm thời gian, công sức đi lại khi người dân không cần phải đến trực tiếp cơ quan công an để thu nhận lại dấu vân tay hay ảnh chân dung.

Để đảm bảo người dân nắm rõ và thực hiện thuận lợi, Công an TP.HCM yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng.

Cụ thể, thông tin và hướng dẫn sẽ được đăng tải trên các trang mạng xã hội (fanpage, Zalo, Facebook), hiển thị trên các pano, màn hình LED tại các giao lộ lớn. Đặc biệt, Công an TP.HCM sẽ cho in ấn và dán mã QR Code tại các chung cư, khu dân cư đông đúc. Người dân chỉ cần quét mã là có thể truy cập ngay tài liệu hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện.

Công an các xã, phường, thị trấn được giao nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, trực tiếp khuyến khích, vận động và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước trên VNeID. Việc này không chỉ đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi sáp nhập địa giới mà còn góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn TP.HCM.

Sau khi hoàn tất thủ tục, thẻ căn cước mới sẽ được các đơn vị bưu chính như VNPost và VTPost phối hợp chuyển phát đến tận tay người dân, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin.

Công an TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và ý kiến đóng góp của người dân trong quá trình thực hiện để kịp thời giải quyết, nâng cao chất lượng phục vụ.

