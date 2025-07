Cán bộ 'gỡ rối' cho người dân không rành công nghệ

Ngày 1.7, hàng trăm người dân tập trung tại điểm làm thẻ căn cước ở số 521 Kinh Dương Vương (trụ sở UBND phường An Lạc) trong ngày đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

Người dân vui vẻ, hài lòng trước tinh thần phục vụ tận tình của cán bộ công an và lực lượng hỗ trợ. Khi trời vừa sáng, khu vực tiếp nhận hồ sơ thẻ căn cước tại địa chỉ 521 Kinh Dương Vương đã chật kín người.

Khác với cảnh chen lấn, lo lắng thường thấy trước đây, không khí sáng nay tuy đông đúc nhưng trật tự. Ông Nguyễn Văn Hậu (ở phường An Lạc) cho biết, thẻ căn cước của ông đã hết thời hạn nên cần làm lại. Không sử dụng điện thoại thông minh, ông được con cái trong gia đình hỗ trợ đăng ký làm thẻ căn cước trên trang dịch vụ công. Sau khi đăng ký bước đầu, người nhà đưa ông Hậu ra địa chỉ 521 Kinh Dương Vương để chụp hình, lăn tay, thu thập sinh trắc học mống mắt.

"Bây giờ làm trên máy tính, điện thoại hết, tôi thấy rất tiện và nhanh lắm nhưng tôi không sử dụng điện thoại thông minh nên phải đi làm thủ tục hành chính trực tiếp. Tôi nghĩ thời gian tới, khi bộ máy hành chính công đi vào hoạt động trơn tru, mọi việc sẽ còn thuận tiện hơn nữa cho người dân", ông Hậu chia sẻ.

Cùng tâm trạng đó, ông Phạm Văn Hường (60 tuổi) đến đổi thẻ căn cước vì sắp hết hạn. Ông không quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhưng được công an phường hỗ trợ đăng ký rất nhiệt tình.

"Tôi thấy như vậy rất hay. Cái nào mình biết thì tự làm, cái gì chưa rõ thì được hướng dẫn. Tinh thần phục vụ nhân dân như thế ai mà không trân trọng", ông Hường nói.

Trường hợp ông Cao Minh Chính (65 tuổi) cũng tương tự. Do không rành công nghệ, ông được cán bộ công an phường phân công người hỗ trợ trực tiếp để hoàn thành thủ tục trên trang dịch vụ công. Với ông Chính, việc sáp nhập địa giới hành chính, giảm cấp trung gian tạo ra thay đổi lớn cho người dân nên bản thân ông rất phấn khởi, hài lòng.

"Qua cách công an phường phục vụ từng hồ sơ, từng thủ tục nhỏ như thế này, tôi thấy cách thức vận hành và cải tiến thủ tục hành chính ngày càng đổi mới, chính quyền địa phương cấp cơ sở ngày càng thể hiện vai trò gần dân. Thái độ phục vụ của cán bộ ngày càng chuyên nghiệp, nhiệt tình, thể hiện tinh thần lấy người dân làm trung tâm. Không còn những quy trình rườm rà như trước, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và minh bạch", ông bày tỏ.

Loay hoay không rành thủ tục, cán bộ cho số điện thoại để 'cần thì gọi'

Trái ngược với sự đông đúc tại số 521 Kinh Dương Vương, tại trụ sở Công an xã Tân Nhựt trong buổi sáng 1.7 chỉ lác đác vài người dân đến làm thẻ căn cước và giải quyết các thủ tục hành chính khác.

Tại hành lang hành chính công của xã, một phụ nữ đến làm giấy tạm trú tạm vắng, nhưng loay hoay vì không rành thủ tục. Lúc này, một nữ cán bộ thuộc lực lượng an ninh trật tự cơ sở, đang làm việc gần đó, nhanh chóng đến hỗ trợ, tận tình hướng dẫn từng bước.

Trước khi rời đi, người phụ nữ còn được dặn dò: "Chị lưu lại số điện thoại em, nếu cần hỗ trợ gì thì cứ gọi". Không chỉ được giải quyết thủ tục, điều mà người dân nhận được còn là thái độ gần gũi, sẵn lòng phục vụ, điều khiến chị vui vẻ, rời trụ sở hành chính với nụ cười nhẹ nhõm.

Từ việc chủ động đăng ký dịch vụ công trực tuyến, đến việc cán bộ "gỡ rối" cho người chưa rành công nghệ, tất cả đang tạo nên một mô hình hành chính lấy sự phục vụ nhân dân làm trung tâm.

49 điểm thu nhận, cấp thẻ căn cước ở TP.HCM

Ngày 2.6, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC06), Công an TP.HCM, cho biết từ 10 giờ sáng 1.7, TP.HCM có 49 điểm thu nhận, cấp thẻ căn cước và cấp tài khoản định danh mức độ 2 cho người dân TP.HCM, bảo đảm đồng bộ với hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia.

Sau khi công an 3 địa phương gồm: Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an tỉnh Bình Dương sáp nhập, tổ chức lại bộ máy, đến nay Công an TP.HCM có 213 đầu mối với 35 phòng nghiệp vụ chức năng, 167 công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn công an.

Công an TP.HCM công bố 49 điểm thu nhận, cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh mức độ 2 trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập theo danh sách dưới đây để người dân biết, liên hệ khi cần thiết: