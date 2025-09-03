Đã đăng ký tích hợp VNeID mà chưa nhận được quà Quốc khánh thì làm thế nào?

Chị Thu Hiền (P.Hà Đông, Hà Nội) cho biết đã đăng ký tích hợp tài khoản cá nhân với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID từ hôm 29.8. Tuy nhiên, tới sáng nay 3.9 chị vẫn chưa nhận chuyển khoản qua ngân hàng 100.000 quà tặng Quốc khánh 2.9.

UBND các phường tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã chi trả quà bằng tiền mặt cho người dân. Tuy nhiên nhiều người tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên VNeID chưa nhận được chuyển khoản ẢNH: PHƯỜNG HẢI AN (HẢI PHÒNG)

"Tôi chưa có hộ khẩu Hà Nội mà mới đăng ký tạm trú, nên trong danh sách phát tiền mặt của tổ dân phố không có tên. Nhưng đăng ký qua VNeID thì chưa thấy thông báo nhận tiền dù đã qua ngày 2.9. Khoản tiền không lớn nhưng vì là quà tặng của Chính phủ nên tôi rất mong muốn được nhận như 1 kỷ niệm cho dịp đặc biệt này", chị Hiền nói.

Nhiều người cũng trong tình trạng không có tên trong danh sách phát của tổ dân phố, nhưng vẫn chưa nhận được qua VNeID.

Chị Nguyễn Thị Huyền (P.Cổ Nhuế, Hà Nội) cho biết đã tích hợp VNeID để nhận tiền cho cả gia đình (chủ hộ), song hôm nay vẫn chưa nhận được chuyển khoản. Trong khi đó, tổ dân phố tại chung cư chị sinh sống cũng chưa có thông báo nào về việc trao tặng tiền mặt như nhiều khu vực khác.

100% xã, phường đã nhận kinh phí quà Quốc khánh

Thông tin với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Hòa cho biết theo tin nhắn của công an khu vực và khu phố, ông cũng xếp hàng chờ nhận quà tặng tiền mặt, nhưng không có tên trong danh sách. Khi hỏi lý do thì được biết do đã đăng ký tài khoản an sinh xã hội nên sẽ được phát qua hình thức chuyển khoản.

Nhưng ông Hòa thắc mắc khi đăng ký tích hợp thành công tài khoản an sinh xã hội từ 29.8 nhưng đến sáng 3.9 vẫn chưa nhận được. Trong khi một số người sinh sống gần nhà ông đăng ký sau đó đã nhận được qua chuyển khoản. "Tôi không hiểu lý do chậm trễ và tôi cũng không biết phải hỏi ai để giải đáp thắc mắc", ông Hòa nói.

Tại nhiều địa phương, chính quyền phường, xã thông qua các tổ dân phố hoặc các trưởng thôn đã thông báo tới người dân thời gian nhận tiền mặt. Tuy nhiên, tại Hà Nội, TP.HCM việc chi trả tiền mặt vào đúng dịp nghỉ lễ 2.9 nên nhiều người dân đi về quê hoặc du lịch không nhận được trực tiếp.

Ông Trần Quang Hữu Vinh, sinh sống tại P.Tân Hòa (TP.HCM) trước là P.9, Q.Tân Bình cũ cho biết mới nhận được thông báo tới 14 giờ ngày 4.9 sẽ phát tiền mặt 100.000 đồng.

Theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, người dân đi nhận quà được lưu ý đem theo căn cước công dân. Chủ hộ cần khai tờ khai nhận cho những thành viên nào trong gia đình. Nếu người nhận không phải chủ hộ, cần có thêm giấy ủy quyền của chủ hộ để nhận quà thay.

Trẻ em nếu chưa làm căn cước công dân thì mang giấy khai sinh để nhận quà. Tuy nhiên, theo bà Hoàng Ngọc Thanh (xã Đa Phúc, Hà Nội), cháu bà mới gần 1 tuổi. Dù đã đăng ký khai sinh ở xã, nhưng khi đi lĩnh tiền thì được yêu cầu xuống công an xã để xác nhận, khiến bà phải nghỉ làm để đi xin xác nhận.

Bé trai tại P.Mỹ Đình (Hà Nội) cùng gia đình vui vẻ nhận quà tặng Quốc khánh 2.9 ẢNH: PHAN TUYẾN

Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, đến 17 giờ ngày 2.9, toàn bộ 3.321 xã, phường trên cả nước đã hoàn thành việc rút kinh phí từ Kho bạc Nhà nước để tổ chức tặng quà Quốc khánh đến người dân. Tổng số tiền là 10.700,3 tỉ đồng.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, việc tặng quà cho công dân được thực hiện theo hộ gia đình. Công dân có thể nhận quà theo một trong hai hình thức: chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên VNeID, hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức.

Trước tình trạng nhiều địa phương chậm chi trả 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Để bảo đảm thời hạn hoàn thành việc tặng quà cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân.

Rà soát ngay toàn bộ tình hình chi trả cho nhân dân tại địa phương mình, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2.9. T rường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15.9.







