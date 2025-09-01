Nhiều địa phương chậm chi trả quà 100.000 đồng, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trước 2.9

Công điện nêu rõ, toàn bộ kinh phí tặng quà Quốc khánh 100.000 đồng cho mỗi người dân đã được Bộ Tài chính chuyển đến các địa phương. Các địa phương đã chủ động phối hợp với Bộ Công an tổ chức chi trả cho nhân dân từ ngày 30.8.

Đến hết ngày 31.8, một số địa phương đã triển khai rất tích cực, đạt tỷ lệ chi trả cao, tuy nhiên một số địa phương triển khai còn chậm.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành chi trả 100.000 đồng quà tặng Quốc khánh cho người dân trước 2.9 ẢNH: T.N

Để bảo đảm thời hạn hoàn thành việc tặng quà cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân.

Rà soát ngay toàn bộ tình hình chi trả cho nhân dân tại địa phương mình, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tập trung cao độ để tổ chức chuyển quà đến người dân kịp thời, thuận tiện, an toàn, không bỏ sót và không trùng lắp, hoàn thành trước ngày 2.9.

Bộ trưởng các bộ Công an, Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các địa phương trong việc thực hiện các phương thức chuyển - nhận quà (chuyển khoản hoặc trực tiếp).

Việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, do đó, yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung cao độ về thời gian và nhân lực.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Theo đó, tặng 100.000 đồng/người cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30.8.

Có 2 hình thức tặng quà. Một là tặng quà 1 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Hai là việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.