Viettel Money hỗ trợ người không có tài khoản ngân hàng nhận tiền an sinh xã hội

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến tháng 6.2025 vẫn còn gần 13% người trưởng thành chưa có tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, không phải tất cả ngân hàng đều đã hoàn tất việc liên kết với VNeID. Trong bối cảnh đó, một giải pháp thiết thực ra đời: người dân có số điện thoại Viettel có thể dễ dàng đăng ký Viettel Money để liên kết với VNeID, từ đó nhận các khoản trợ cấp an sinh xã hội một cách thuận tiện, minh bạch và an toàn.

Giải pháp này đặc biệt ý nghĩa với bà con vùng sâu, vùng xa - nơi hạ tầng viễn thông và Internet Viettel phủ sóng bao trùm. Nhờ vậy, hàng triệu người dân có thêm một lựa chọn phù hợp để tiếp cận nguồn lực an sinh xã hội.

Viettel Money cũng đã sớm triển khai hướng dẫn và hỗ trợ người dân liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Theo Nghị quyết 11/NQ-CP ban hành ngày 9.1.2024 tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12.2023, Tài khoản an sinh xã hội sẽ được tích hợp trực tiếp với số định danh cá nhân trên ứng dụng VNeID. Cách thức này giúp rút gọn thủ tục, hạn chế gian lận, đồng thời kết nối dữ liệu dân cư để việc chi trả trợ cấp, bảo hiểm, y tế diễn ra nhanh chóng, công khai và rõ ràng.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Chính phủ đã ban hành Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà 100.000 đồng cho toàn dân. Phần quà này được chi trả thông qua Tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Đây là một ví dụ cụ thể cho thấy: Việc liên kết Viettel Money với VNeID mở ra thêm một kênh quan trọng để ngân sách an sinh xã hội đến được với mọi công dân, đúng đối tượng, đúng thời điểm.

Viettel Money là một trong những kênh liên kết có giá trị thực tiễn cao trong việc mở rộng độ bao phủ của hệ thống an sinh, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia

Tính đến tháng 4.2025, Viettel Money đã phục vụ gần 30 triệu khách hàng, cung cấp hơn 350 dịch vụ từ thanh toán số đến tài chính số (tín dụng, bảo hiểm, tiết kiệm, đầu tư trực tuyến…). Đặc biệt, dịch vụ Mobile Money của Viettel Money chiếm hơn 70% thị phần toàn quốc, với trên 6 triệu thuê bao, trong đó 74% người dùng ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa. Qua việc liên kết với VNeID, Viettel Money tiếp tục cho thấy nỗ lực đồng hành cùng Chính phủ trong việc thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, phát triển xã hội số đúng với tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau".