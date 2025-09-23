Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Khánh Hòa thu phí tham quan vịnh Nha Trang như thế nào?

Bá Duy
Bá Duy
23/09/2025 14:57 GMT+7

Từ ngày 25.9, việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang sẽ thực hiện thanh toán trực tuyến qua website chính thức để đảm bảo minh bạch và thuận lợi cho du khách.

Ngày 23.9, Ban quản lý (BQL) vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) đã ban hành thông báo triển khai thu phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang. Theo đó, phí tham quan được thu tại 4 địa điểm gồm Bến tàu Du lịch Nha Trang, Bến thủy nội địa Phú Quý, Bến thủy nội địa Viện Hải dương học và Công viên Bến du thuyền quốc tế Ana Marina. Phạm vi thu phí là vùng biển, đảo trong ranh giới vịnh Nha Trang, trừ các phân khu bảo vệ nghiêm ngặt theo phân vùng chức năng khu bảo tồn biển vịnh Nha Trang.

Mức thu phí được chia thành 6 tuyến với giá khác nhau. Cụ thể, tuyến 1 đến đảo Hòn Miễu (Trí Nguyên) là 6.000 đồng/người/lượt. Ba tuyến đến các đảo Hòn Tằm, Hòn Tre và Hòn Một đều có mức phí 8.000 đồng/người/lượt. Tuyến 5 đến đảo Hòn Mun có mức phí 10.000 đồng/người/lượt. Riêng tuyến tổng hợp các tuyến (dành cho du khách tham quan nhiều đảo) có giá 40.000 đồng/người/lượt.

Khánh Hòa thu phí tham quan vịnh Nha Trang như thế nào?- Ảnh 1.

Khánh lên tàu tham quan vịnh Nha Trang tại Bến tàu Du lịch Nha Trang (Khánh Hòa)

ẢNH: BÁ DUY

BQL vịnh Nha Trang sẽ trực tiếp tổ chức bán vé và thu phí tại các bến do Ban quản lý, đồng thời hỗ trợ công tác thu phí trong giai đoạn đầu tại một số bến do doanh nghiệp quản lý như bến của Công ty CP Ana Marina Nha Trang và Viện Hải dương học.

Tại các cảng, bến do Công ty CP Vinpearl - Chi nhánh Nha Trang quản lý, công ty này sẽ tổ chức thu hộ phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang sau khi có quy chế phối hợp thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang.

Đối với Bến tàu Du lịch Nha Trang và Bến thủy nội địa Phú Quý (do BQL vịnh Nha Trang là chủ bến), hệ thống website đã tích hợp việc thanh toán giá dịch vụ sử dụng bến thủy nội địa (3.000 đồng/người/lượt) cùng với phí tham quan để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cắt giảm thủ tục.

Khánh Hòa thu phí tham quan vịnh Nha Trang như thế nào?- Ảnh 2.

Mức phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang (Khánh Hòa) từ 6.000 - 40.000 đồng/người/lượt

ẢNH: BÁ DUY

Việc nộp phí được thực hiện trực tuyến qua website chính thức https://muavedulichnhatrang.com.vn. Khách tham quan sau khi thanh toán thành công, hệ thống tự động gửi mã vé (QR code), hóa đơn điện tử và biên lai điện tử vào email đã đăng ký để du khách xuất trình tại bến hoặc điểm kiểm soát.

Mức thu phí được tính căn cứ trên số lượt khách di chuyển từ bến thủy nội địa đến đảo tham quan, không thu theo số ngày lưu trú của du khách.

Về đối tượng miễn phí, quy định áp dụng với trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, công dân cư trú tại Khánh Hòa, người có công với cách mạng và người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên. Đối tượng giảm 50% gồm trẻ em từ 6-16 tuổi, sinh viên và học sinh do trường tổ chức tham quan, cùng hộ nghèo.

Khám phá non nước Bích Đầm bình yên trong vịnh Nha Trang

Khám phá non nước Bích Đầm bình yên trong vịnh Nha Trang

Bích Đầm là địa danh thuộc đảo Hòn Tre trên vịnh Nha Trang. Với cảnh đẹp mê hồn, biển xanh như ngọc, nhịp sống bình dị, sẽ mang lại nhiều cảm xúc thú vị cho những ai đặt chân đến nơi này.

