Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Thanh Duy
Thanh Duy
27/09/2025 11:25 GMT+7

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 27.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức với phương châm "đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – đột phá – phát triển".

Về dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư, cùng 484 đại biểu đại diện cho 143.000 đảng viên thuộc 109 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ.

Ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ- Ảnh 1.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng đoàn công tác của T.Ư, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

ẢNH: CTV

Tại đại hội, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định 77 người trong Ban Chấp hành, 18 người trong Ban Thường vụ Đảng bộ TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, công bố quyết định điều động, chỉ định, phân công ông Lê Quang Tùng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng Ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh liên quan; điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành Ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.  

Ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Quang Tùng sau khi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030

ẢNH: CTV

Trước đó, Bộ Chính trị đã có chủ trương điều động, phân công nhiệm vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhận nhiệm vụ Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ. Các quyết định điều động sẽ được trao tại cơ quan đơn vị mới. 

Ông Lê Quang Tùng (54 tuổi), quê tỉnh Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn tiến sĩ quản lý kinh tế, kỹ sư cơ khí giao thông. Ông là cán bộ có quá trình công tác tại nhiều bộ, ngành, địa phương, như: Vụ trưởng Bộ KH-ĐT, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Trước đó, ngày 28.11.2024, tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội Khóa XV đối với ông Lê Quang Tùng. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và bầu ông Tùng giữ chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.

Tin liên quan

Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Thành ủy TP.Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020-2025 thay cho ông Nguyễn Văn Hiếu được điều động, chỉ định là Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ Đảng viên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chính trị Chỉ Định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận