Ông Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Ngày 27.9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức với phương châm "đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – đột phá – phát triển".

Về dự đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng; đại diện các ban, bộ, ngành T.Ư, cùng 484 đại biểu đại diện cho 143.000 đảng viên thuộc 109 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng đoàn công tác của T.Ư, dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: CTV

Tại đại hội, ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định 77 người trong Ban Chấp hành, 18 người trong Ban Thường vụ Đảng bộ TP.Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, công bố quyết định điều động, chỉ định, phân công ông Lê Quang Tùng, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng Ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh liên quan; điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành Ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Quang Tùng sau khi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: CTV

Trước đó, Bộ Chính trị đã có chủ trương điều động, phân công nhiệm vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhận nhiệm vụ Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ. Các quyết định điều động sẽ được trao tại cơ quan đơn vị mới.

Ông Lê Quang Tùng (54 tuổi), quê tỉnh Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn tiến sĩ quản lý kinh tế, kỹ sư cơ khí giao thông. Ông là cán bộ có quá trình công tác tại nhiều bộ, ngành, địa phương, như: Vụ trưởng Bộ KH-ĐT, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Trước đó, ngày 28.11.2024, tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội Khóa XV đối với ông Lê Quang Tùng. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và bầu ông Tùng giữ chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Chánh văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.