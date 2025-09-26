Ông Vũ Đại Thắng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 26.9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16 tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 55 ủy viên.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa 16, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 ủy viên; Bí thư, các phó bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.



Ông Vũ Đại Thắng đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Với tỷ lệ tán thành tuyệt đối, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 15, nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các phó bí thư Tỉnh ủy gồm: bà Trịnh Thị Minh Thanh, ông Bùi Văn Khắng, ông Vũ Quyết Tiến, cùng được bầu với số phiếu tuyệt đối.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh cũng bầu 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 16.

Đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa mới ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Vũ Đại Thắng (50 tuổi, quê TP.Hà Nội). Trình độ chuyên môn thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản).

Trước khi về làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Vũ Đại Thắng từng kinh qua các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ KH-ĐT cũ); Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (2014 - 2018); Thứ trưởng Bộ KH-ĐT cũ; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

Khẳng định vị thế cực tăng trưởng phía bắc

Theo báo cáo chính trị được trình bày tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Quảng Ninh đã bứt phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng phát triển toàn diện của vùng Đông Bắc và cả nước.

Trong 5 năm qua, kinh tế tỉnh Quảng Ninh có nhiều khởi sắc, tạo đột phá về hạ tầng giao thông ẢNH: Q.M.G

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh đồng bộ, quyết liệt. Bộ máy được sắp xếp theo hướng "tinh gọn, hiệu quả", mô hình chính quyền 2 cấp vận hành thông suốt, nâng cao năng lực lãnh đạo, củng cố niềm tin của nhân dân.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ấn tượng, bình quân 5 năm đạt 10,4%/năm, gấp 1,7 lần mức chung cả nước. GRDP năm 2025 ước đạt 395.000 tỉ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020; GRDP bình quân đầu người vượt 11.000 USD, cao gấp hơn 2,3 lần cả nước.

Đặc biệt, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm gần 96% GRDP. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng bình quân 23%/năm, trở thành động lực then chốt; vốn FDI giai đoạn 2020 - 2025 đạt gần 10 tỉ USD, chủ yếu vào lĩnh vực chế biến, chế tạo. Ngành than vẫn giữ vai trò trụ cột với sản lượng 5 năm đạt 219 triệu tấn.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, đầu tư hạ tầng của Quảng Ninh được đẩy mạnh, với hơn 825 km đường bộ, trong đó 80 km cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đã đưa vào khai thác, hoàn thiện tuyến cao tốc xuyên tỉnh dài nhất Việt Nam. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 75,8%, thuộc nhóm cao nhất cả nước...

Song song phát triển kinh tế, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng an sinh xã hội, xây dựng văn hóa giàu bản sắc. Tỉnh đã xóa 100% nhà tạm, không còn hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn Trung ương từ năm 2023.

Đời sống nhân dân, nhất là vùng khó khăn, được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng - an ninh vững chắc, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, đối ngoại ngày càng mở rộng, đi vào chiều sâu.

