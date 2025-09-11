Quảng Ninh tìm cách xử lý 'khủng hoảng' rác

Trong bối cảnh nhiều bãi rác trên địa bàn quá tải, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong dư luận, ngày 10.9, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đã sang làm việc tại Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng ở P.Song Liễu (Bắc Ninh) để tìm phương án xử lý "khủng hoảng" rác.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tham quan Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng ở P.Song Liễu (Bắc Ninh) ẢNH: Q.M.G

Nhà máy tại Bắc Ninh được đầu tư tổng vốn khoảng 74 triệu USD. Công trình khởi công từ tháng 1.2022, hoàn thiện toàn bộ vào tháng 10.2023, chạy thử từ tháng 1.2024 và chính thức vận hành thương mại đầu năm 2025.

Với công suất xử lý 500 tấn rác/ngày và phát điện 13,5 MW, nhà máy được vận hành theo công nghệ hiện đại của Nhật Bản, hiệu suất phát điện đạt trên 20%, giúp giảm phát thải khí nhà kính khoảng 40.000 tấn/năm. Điểm đặc biệt của nhà máy này là hoạt động với mô hình "4 không": không khói, không phân loại, không phát thải nước rỉ rác, không phát thải tro xỉ. Tất cả các công đoạn đều được vận hành khép kín, tự động hóa, bảo đảm thân thiện với môi trường.

Đi vào hoạt động, nhà máy đã xử lý cơ bản lượng rác thải sinh hoạt của nhiều địa phương ở Bắc Ninh, chứng minh tính hiệu quả và bền vững của công nghệ.

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư bày tỏ mong muốn được nghiên cứu, triển khai nhà máy xử lý rác công nghệ cao phát năng lượng tại xã Thống Nhất (Quảng Ninh), cam kết hoàn thành trong vòng 18 tháng sau khi khởi công. Doanh nghiệp kiến nghị tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ thủ tục về quy hoạch điện, bố trí nguồn rác, cũng như các bước đánh giá tác động môi trường và hồ sơ đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, hoan nghênh các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm, công nghệ hiện đại tham gia đầu tư, đồng thời khẳng định định hướng xây dựng mô hình gắn với kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Nhà máy xử lý rác tại xã Thống Nhất đắp chiếu ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá cao mô hình công nghệ tiên tiến tại Bắc Ninh, coi đây là kinh nghiệm quý để Quảng Ninh tham khảo, áp dụng.

"Tỉnh Quảng Ninh cần những dự án xử lý rác hiện đại, quy mô, đồng bộ như mô hình tại Bắc Ninh để chấm dứt tình trạng khủng hoảng rác hiện nay, đồng thời bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững," Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, tại Quảng Ninh đang xảy ra nghịch lý, địa phương giao nhà đầu tư không đủ năng lực đã triển khai Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Thống Nhất suốt 10 năm qua không thành, khiến việc xử lý rác thải sinh hoạt của tỉnh này phải xử lý theo cách chôn lấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân địa phương.