Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Kinh tế xanh: chìa khóa để Việt Nam bứt phá và khẳng định vị thế

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
28/08/2025 14:18 GMT+7

Kinh tế xanh không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là chìa khóa giúp Việt Nam bứt phá, duy trì tăng trưởng và giữ vững cam kết Net Zero vào năm 2050.

Sáng 28.8, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) tổ chức chương trình “Phát triển bền vững 2025: Kỷ nguyên mới cho phát triển kinh tế xanh”. Sự kiện thuộc chuỗi diễn đàn kinh tế xanh do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức hằng năm.

Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển xanh không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn là động lực thúc đẩy kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. 

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh có thể tạo ra 24 triệu việc làm mới trên toàn cầu vào năm 2030.

Tại Việt Nam, để xây dựng nền kinh tế xanh và bền vững, Chính phủ đã xác định tăng trưởng xanh phải góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt thịnh vượng kinh tế, bền vững môi trường và công bằng xã hội; hướng đến nền kinh tế xanh, trung hòa carbon.

Kinh tế xanh: chìa khóa để Việt Nam bứt phá và khẳng định vị thế- Ảnh 1.

Tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) trình bày tham luận tại chương trình

ẢNH: Đ.T

Phát biểu tại chương trình, tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho rằng, bức tranh kinh tế thế giới ngày càng phân mảnh, trong đó 3 cực Mỹ - Liên minh châu Âu (EU) - Trung Quốc có ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng xanh của Việt Nam.

Ông nhận định thương mại quốc tế ngày càng gắn chặt với yếu tố xanh, công nghệ và địa chính trị. Nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu tác động trực tiếp từ cả chính sách bảo hộ và hàng rào phi thuế quan mới.

Ông Minh cho biết, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao với GDP năm 2024 và quý 1/2025 đều tăng quanh mức 7%. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng tích cực là dấu hiệu chậm lại trong dài hạn khi tốc độ tăng trưởng trung bình đã giảm dần xuống dưới 7% từ sau 2010.

Nếu không có giải pháp đột phá, Việt Nam sẽ khó thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Trong bối cảnh đó, kinh tế xanh là chìa khóa để Việt Nam đột phá và duy trì tăng trưởng hai con số.

Tiến sĩ Minh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050 như Chính phủ đã cam kết tại hội nghị COP26 (hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu) thì Việt Nam không thể thiếu sự hỗ trợ quốc tế.

Tiến sĩ Minh cho biết thêm, song song với các chính sách vĩ mô, chuyển động ở cấp ngành của Việt Nam cũng đang diễn ra ráo riết.

Ngành nông nghiệp phát triển mô hình carbon thấp, hữu cơ, tuần hoàn; triển khai chương trình 1 triệu ha lúa phát thải thấp. 

Ngành năng lượng đang chuyển dịch từ than sang điện gió, mặt trời, LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng); phát triển lưới điện thông minh và thủy điện tích năng. 

Trong khi đó, ngành giao thông đang thúc đẩy xe điện, logistics xanh, metro, đường sắt đô thị; ngành du lịch đang đẩy mạnh du lịch sinh thái, chứng nhận “cơ sở lưu trú xanh”.

“Kinh tế xanh không còn là khái niệm xa vời, mà là yêu cầu tất yếu với Việt Nam trong thế giới đầy biến động. Tận dụng nội lực từ cải cách và đổi mới, đồng thời thích ứng với áp lực bên ngoài về tiêu chuẩn xanh và cạnh tranh công nghệ, Việt Nam sẽ không thể ngập ngừng mà phải quyết đoán đi theo con đường vừa duy trì tăng trưởng, vừa khẳng định vị thế trong nền kinh tế toàn cầu”, ông Minh khẳng định.

Trong khuôn khổ sự kiện năm nay còn có hạng mục đặc biệt “Ngôi sao xanh”. Đây là hoạt động tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng - bất động sản và dịch vụ - thương mại đã đóng góp thiết thực cho hoạt động chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và thân thiện môi trường.

Tin liên quan

Phát triển kinh tế xanh giúp doanh nghiệp vươn ra quốc tế

Phát triển kinh tế xanh giúp doanh nghiệp vươn ra quốc tế

Phát triển kinh tế xanh giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn hiện tại, và còn đặt nền móng phát triển bền vững hơn cho tương lai, giúp doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

kinh tế xanh Kinh tế thế giới Thương mại quốc tế Net Zero ngành năng lượng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận