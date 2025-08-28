Kinh tế xanh: chìa khóa để Việt Nam bứt phá và khẳng định vị thế

Sáng 28.8, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) tổ chức chương trình “Phát triển bền vững 2025: Kỷ nguyên mới cho phát triển kinh tế xanh”. Sự kiện thuộc chuỗi diễn đàn kinh tế xanh do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức hằng năm.

Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển xanh không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn là động lực thúc đẩy kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh có thể tạo ra 24 triệu việc làm mới trên toàn cầu vào năm 2030.

Tại Việt Nam, để xây dựng nền kinh tế xanh và bền vững, Chính phủ đã xác định tăng trưởng xanh phải góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt thịnh vượng kinh tế, bền vững môi trường và công bằng xã hội; hướng đến nền kinh tế xanh, trung hòa carbon.

Tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) trình bày tham luận tại chương trình ẢNH: Đ.T

Phát biểu tại chương trình, tiến sĩ Bùi Thanh Minh, Phó giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho rằng, bức tranh kinh tế thế giới ngày càng phân mảnh, trong đó 3 cực Mỹ - Liên minh châu Âu (EU) - Trung Quốc có ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng xanh của Việt Nam.

Ông nhận định thương mại quốc tế ngày càng gắn chặt với yếu tố xanh, công nghệ và địa chính trị. Nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Việt Nam sẽ chịu tác động trực tiếp từ cả chính sách bảo hộ và hàng rào phi thuế quan mới.

Ông Minh cho biết, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao với GDP năm 2024 và quý 1/2025 đều tăng quanh mức 7%. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng tích cực là dấu hiệu chậm lại trong dài hạn khi tốc độ tăng trưởng trung bình đã giảm dần xuống dưới 7% từ sau 2010.

Nếu không có giải pháp đột phá, Việt Nam sẽ khó thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Trong bối cảnh đó, kinh tế xanh là chìa khóa để Việt Nam đột phá và duy trì tăng trưởng hai con số.

Tiến sĩ Minh nhấn mạnh, để đạt mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) vào năm 2050 như Chính phủ đã cam kết tại hội nghị COP26 (hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu) thì Việt Nam không thể thiếu sự hỗ trợ quốc tế.

Tiến sĩ Minh cho biết thêm, song song với các chính sách vĩ mô, chuyển động ở cấp ngành của Việt Nam cũng đang diễn ra ráo riết.

Ngành nông nghiệp phát triển mô hình carbon thấp, hữu cơ, tuần hoàn; triển khai chương trình 1 triệu ha lúa phát thải thấp.

Ngành năng lượng đang chuyển dịch từ than sang điện gió, mặt trời, LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng); phát triển lưới điện thông minh và thủy điện tích năng.

Trong khi đó, ngành giao thông đang thúc đẩy xe điện, logistics xanh, metro, đường sắt đô thị; ngành du lịch đang đẩy mạnh du lịch sinh thái, chứng nhận “cơ sở lưu trú xanh”.

“Kinh tế xanh không còn là khái niệm xa vời, mà là yêu cầu tất yếu với Việt Nam trong thế giới đầy biến động. Tận dụng nội lực từ cải cách và đổi mới, đồng thời thích ứng với áp lực bên ngoài về tiêu chuẩn xanh và cạnh tranh công nghệ, Việt Nam sẽ không thể ngập ngừng mà phải quyết đoán đi theo con đường vừa duy trì tăng trưởng, vừa khẳng định vị thế trong nền kinh tế toàn cầu”, ông Minh khẳng định.

Trong khuôn khổ sự kiện năm nay còn có hạng mục đặc biệt “Ngôi sao xanh”. Đây là hoạt động tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng - bất động sản và dịch vụ - thương mại đã đóng góp thiết thực cho hoạt động chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tốt cho sức khỏe người tiêu dùng và thân thiện môi trường.