Phát triển xanh là mục tiêu cốt lõi của TP.HCM

TP.HCM đặt mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030

TP.HCM được xác định là một trong 10 thành phố trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Kết quả nghiên cứu gần nhất do Viện Môi trường - Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố cho thấy, trung bình mỗi năm, tổng phát thải khí nhà kính trên địa bàn thành phố hơn 60 triệu tấn CO 2 . Trong đó, có 3 nguồn thải chính là từ hoạt động công nghiệp (khoảng gần 20 triệu tấn CO 2 ), giao thông (khoảng hơn 13 triệu tấn CO 2 ), còn lại là sinh hoạt và các hoạt động khác. TP.HCM cũng đang đối mặt những ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiếu hụt nguồn lực và khủng hoảng kinh tế.

Cùng với xu hướng chung của thế giới, TP.HCM chọn tăng trưởng xanh là chiến lược phát triển tương lai, ưu tiên hàng đầu nhằm đạt được sự thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi NGUYÊN VŨ

TP.HCM cũng đặt ra mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030 trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030 nhằm nỗ lực xây dựng một môi trường sống và làm việc thuận lợi, an toàn và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.

TP.HCM đã chủ động tham khảo, hợp tác, trao đổi với các tổ chức quốc tế có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để từ đó học hỏi, rút ra được nhiều kinh nghiệm hướng tới phát triển xanh, bền vững. Đến nay, TP.HCM đã hoàn thành xây dựng khung chính sách tăng trưởng xanh thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư vì phát triển tăng trưởng xanh TP.HCM, ngày 24.1.2024