Ông Bùi Văn Khắng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Sáng 22.9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Tổ chức T.Ư đã công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ ở địa phương này.

Ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, trao quyết định cho ông Bùi Văn Khắng (bên trái) ẢNH: Q.M.G

Theo đó, tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng trong sáng 22.9, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kỳ họp thứ 31, bầu ông Bùi Văn Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh với số phiếu tuyệt đối.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khắng, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức T.Ư đã tin tưởng giao trọng trách mới đối với ông.

Ông Bùi Văn Khắng cho rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm cao, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực cố gắng, không ngừng học tập, rèn luyện, tận tâm, tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chúc mừng ông Bùi Văn Khắng giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ẢNH: Q.M.G

Cùng đó, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, bản thân nhận nhiệm vụ trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, nên cần phải có tư duy mới, cách làm mới để bứt phá trong điều hành chính quyền địa phương 2 cấp và phát triển kinh tế - xã hội, nhằm đưa Quảng Ninh tăng nhanh quy mô nền kinh tế, tăng trưởng GRDP bền vững, tăng thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là nâng cao thu nhập đời sống của nhân dân.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng sinh năm 1971; quê ở xã Kiến Xương (Hưng Yên), có trình độ thạc sĩ Quản lý công, Trường đại học UPPSALA (Thụy Điển); cử nhân luật, Trường đại học Luật Hà Nội.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, trong đó có thời gian dài tại Quảng Ninh.

Cụ thể, từ tháng 1.2013 - tháng 6.2017, ông Bùi Văn Khắng giữ chức Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Từ tháng 7.2017 - tháng 12.2018, ông làm Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 1.2019 - tháng 1.2024, ông Bùi Văn Khắng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (phụ trách lĩnh vực tài chính).

Từ tháng 1.2024 - tháng 9.2025, ông Bùi Văn Khắng làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.