Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Khởi công dự án khu du lịch sinh thái biển gần 4.000 tỉ đồng tại Hà Tĩnh

Phạm Đức
Phạm Đức
23/09/2025 13:33 GMT+7

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng, được quy hoạch thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm du lịch biển mới của khu vực Bắc Trung bộ.

Sáng 23.9, tại xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh), Công ty cổ phần Xuân Hội (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần đầu tư Hacom Holdings) tổ chức lễ khởi công dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội. 

Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khởi công dự án khu du lịch sinh thái biển gần 4.000 Tỉ đồng tại Hà Tĩnh - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và chủ đầu tư thực hiện nghi thức lễ khởi công dự án Khu du lịch biển sinh thái Xuân Hội

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng, quy mô 92,33 ha tại vùng Đồng Luông, xã Đan Hải, với các hạng mục: khách sạn - resort 5 sao quy mô khoảng 600 phòng; khu biệt thự nghỉ dưỡng và phố thương mại dịch vụ, giải trí, ẩm thực biển; bến du thuyền, công viên chuyên đề, quảng trường biển, bãi tắm và không gian cây xanh - mặt nước rộng lớn…

Dự án được quy hoạch thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, trở thành điểm đến nghỉ dưỡng sinh thái biển cao cấp, đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm du lịch biển mới của khu vực Bắc Trung bộ.

Ngoài ra, dự án còn tạo hàng nghìn việc làm ổn định cho lao động địa phương trong giai đoạn thi công và vận hành, mở ra cơ hội khởi nghiệp dịch vụ du lịch, ẩm thực, thương mại.

Khởi công dự án khu du lịch sinh thái biển gần 4.000 Tỉ đồng tại Hà Tĩnh - Ảnh 2.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội

ẢNH: TÂN KỲ

Sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động, chủ đầu tư cam kết sử dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, quản lý chất thải rắn, tăng diện tích cây xanh và mặt nước để gìn giữ cảnh quan sinh thái biển Xuân Hội.

Phát biểu tại lễ khởi công, Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hội Nguyễn Đức Xuân khẳng định: "Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội không chỉ là dự án du lịch đơn thuần mà còn là dự án phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Chúng tôi kế thừa uy tín, kinh nghiệm và năng lực của Hacom Holdings để kiến tạo một điểm đến xứng tầm, góp phần đưa Hà Tĩnh vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn hội nhập".

Tin liên quan

Hải Dương triển khai thủ tục đầu tư khu du lịch sinh thái gần 10.000 tỉ

Hải Dương triển khai thủ tục đầu tư khu du lịch sinh thái gần 10.000 tỉ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có văn bản giao UBND tỉnh Hải Dương triển khai các bước cần thiết để đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ Thanh Long theo đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Hà Tĩnh du lịch du lịch sinh thái Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận