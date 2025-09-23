Khởi công dự án khu du lịch sinh thái biển gần 4.000 tỉ đồng tại Hà Tĩnh

Sáng 23.9, tại xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh), Công ty cổ phần Xuân Hội (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần đầu tư Hacom Holdings) tổ chức lễ khởi công dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội.

Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và chủ đầu tư thực hiện nghi thức lễ khởi công dự án Khu du lịch biển sinh thái Xuân Hội ẢNH: PHẠM ĐỨC

Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng, quy mô 92,33 ha tại vùng Đồng Luông, xã Đan Hải, với các hạng mục: khách sạn - resort 5 sao quy mô khoảng 600 phòng; khu biệt thự nghỉ dưỡng và phố thương mại dịch vụ, giải trí, ẩm thực biển; bến du thuyền, công viên chuyên đề, quảng trường biển, bãi tắm và không gian cây xanh - mặt nước rộng lớn…

Dự án được quy hoạch thành tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, trở thành điểm đến nghỉ dưỡng sinh thái biển cao cấp, đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm du lịch biển mới của khu vực Bắc Trung bộ.

Ngoài ra, dự án còn tạo hàng nghìn việc làm ổn định cho lao động địa phương trong giai đoạn thi công và vận hành, mở ra cơ hội khởi nghiệp dịch vụ du lịch, ẩm thực, thương mại.

Phối cảnh tổng thể dự án Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội ẢNH: TÂN KỲ

Sau khi hoàn thành đưa vào hoạt động, chủ đầu tư cam kết sử dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, quản lý chất thải rắn, tăng diện tích cây xanh và mặt nước để gìn giữ cảnh quan sinh thái biển Xuân Hội.

Phát biểu tại lễ khởi công, Giám đốc Công ty cổ phần Xuân Hội Nguyễn Đức Xuân khẳng định: "Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội không chỉ là dự án du lịch đơn thuần mà còn là dự án phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương. Chúng tôi kế thừa uy tín, kinh nghiệm và năng lực của Hacom Holdings để kiến tạo một điểm đến xứng tầm, góp phần đưa Hà Tĩnh vươn mình mạnh mẽ trong giai đoạn hội nhập".