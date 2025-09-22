Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư

Ngày 22.9, tại Hà Nội, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tham dự đại hội còn có các Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng và 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể T.Ư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến điều hành đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Phiên trù bị của đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng, bao gồm việc bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 người, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội cũng đã thông qua chương trình, quy chế làm việc, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện và tổ chức thảo luận tại tổ.

Ông Đỗ Văn Chiến đã điều hành phiên họp, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Đại hội là một sự kiện chính trị quan trọng, định hướng cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong 5 năm tới.

Ghi nhận những thành tựu toàn diện

Tại chương trình ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể T.Ư, đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Thái Học cho biết, hầu hết các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo văn kiện. Các văn kiện được nhận định là công phu, khoa học, có tính khái quát và cụ thể, phản ánh toàn diện thành tựu đã đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và yếu kém.

Ông Nguyễn Thái Học trình bày báo cáo tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Các ý kiến cơ bản nhất trí với chủ đề, cho rằng nó đã thể hiện được khát vọng của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, có đề nghị cần cô đọng, súc tích hơn, đồng thời bổ sung cụm từ "toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta" để nhấn mạnh tính toàn diện và sức mạnh đại đoàn kết. Một số ý kiến cũng đề nghị thêm từ "trách nhiệm" vào phương châm của đại hội để khẳng định quyết tâm hành động.

Theo ông Học, các đại biểu ghi nhận những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng. Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đánh giá có những chuyển biến mạnh mẽ, tạo được niềm tin trong nhân dân.

346 đại biểu tham dự đại hội - trong ảnh là nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên tham dự đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Nhấn mạnh việc giữ ổn định chính trị

Các ý kiến đề nghị cần phân tích sâu sắc hơn bối cảnh quốc tế phức tạp (dịch bệnh, xung đột, biến đổi khí hậu) và nhấn mạnh hơn nữa những thành tựu của nền ngoại giao đa phương, ngoại giao "cây tre Việt Nam".

Các ý kiến đề nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội là điều kiện tiên quyết. Cần kiên định thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là người đứng đầu.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Ông Nguyễn Thái Học cho biết, các ý kiến khẳng định 40 năm đổi mới là một chặng đường lịch sử, đưa đất nước từ một quốc gia nghèo, kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Về lý luận, Đảng đã từng bước hoàn thiện nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Về thực tiễn, báo cáo đã phản ánh các thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần xem xét, đánh giá trong mối tương quan với các nước trong khu vực để thấy rõ hơn yêu cầu phát triển.

Về hạn chế, nhiều ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh việc đổi mới thể chế chưa đồng bộ, chất lượng nhân lực chưa cao, giáo dục, đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, trách nhiệm giải trình chưa rõ ràng, một bộ phận cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Về nguyên nhân, có cả khách quan và chủ quan, song chủ quan là chính. Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện còn hạn chế, một số chính sách chưa phù hợp, chưa phát huy tiềm năng, lợi thế quốc gia. Cần chỉ rõ đâu là nguyên nhân chính, chủ yếu, nguyên nhân của mọi nguyên nhân để có giải pháp khắc phục.