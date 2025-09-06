Hà Nội khởi công dự án 'trái tim' Vành đai 4 dài 113,5 km

Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đặc biệt là dự án thành phần 3 mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội và các tỉnh lân cận, là động lực quan trọng để phát triển kinh tế vùng.

Phối cảnh cầu vượt sông Hồng trên đường Vành đai 4 ẢNH: VEC

Dự án thành phần 3 cũng là dự án thành phần có quy mô vốn đầu tư lớn nhất với 56.050 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 23.861 tỉ đồng (47,5%), nhà đầu tư huy động 32.189 tỉ đồng (53,5%). Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 30 tháng.

Liên danh nhà đầu tư triển khai dự án thành phần 3 gồm: Công ty TNHH đầu tư địa ốc Thành phố, Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Công ty TNHH MTV Công ty CP đầu tư Horizon.

Đại diện liên danh, ông Trương Việt Đông, Chủ tịch HĐTV VEC, cho biết dự án phức tạp về kỹ thuật, công nghệ và là công trình hạ tầng đường bộ lớn nhất Việt Nam được triển khai theo phương thức PPP; là “trái tim” của dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, tổng chiều dài tuyến là 113,52 km được xây dựng theo quy mô cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/giờ, trong đó có hơn 70% chiều dài chính tuyến đi trên cao.

Dự án thành phần 3 còn bao gồm nhiều cầu lớn vượt sông như Hồng Hà, Hoài Thượng, Mễ Sở, cùng 8 nút giao liên thông và một nút giao được hoàn thiện toàn diện.

Riêng các cầu lớn vượt sông có bề rộng 24,5 m, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại. Ở giai đoạn 1, mặt cắt ngang của tuyến được thiết kế đáp ứng lưu lượng 4 làn xe chạy. Toàn tuyến có 13 đoạn đi cao với tổng chiều dài 80,98 km, chiếm hơn 71% chiều dài tuyến.

Theo ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, dự án được đầu tư theo phương thức PPP loại hợp đồng BOT, nhằm huy động nguồn lực xã hội và giảm áp lực vốn nhà nước. Tận dụng được thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm quản lý của doanh nghiệp; đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Không gian cầu vượt sông Hồng Hà ẢNH: VEC

Cùng với việc khởi công dự án thành phần 3, gồm 2 cầu Hồng Hà, Mễ Sở cùng với các cầu Tứ Liên, Vân Phúc, Ngọc Hồi, thành phố đã khởi công được 5 cầu, dự kiến đến hết năm 2025 sẽ tiếp tục khởi công 2 cầu Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, nâng tổng số cầu lớn qua sông Hồng khởi công trong năm 2025 lên 7 chiếc.

Vành đai 4 có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường liên kết vùng, trực tiếp kết nối Hà Nội với các tỉnh lân cận và đồng bộ với hệ thống cao tốc - trục hướng tâm. Đây sẽ là huyết mạch giao thông mới của Vùng Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, hình thành các đô thị vệ tinh và cực tăng trưởng mới.