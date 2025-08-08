'Tối hậu thư' cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 4

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM vừa tiến hành họp với một số sở, ngành (Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý đầu tư dự án các công trình giao thông…) về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với dự án đường Vành đai 4 - TP.HCM (đoạn qua Bình Dương cũ) và dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Liên quan dự án đường Vành đai 4 - TP.HCM, theo báo cáo của các sở, ngành tại cuộc họp, dự án có chiều dài tuyến giải phóng mặt bằng gần 28 km và một số vị trí nút giao (chiều dài dự án xây lắp hơn 47 km); diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 312 ha; số hộ dân bị ảnh hưởng là 1.449 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và dự kiến bố trí tái định cư cho 300 trường hợp.

Lãnh đạo TP.HCM chủ trì họp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 và cao tốc ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Về tiến độ, đến nay công tác bàn giao mặt bằng chưa được thực hiện; kiểm đếm, đo đạc mới đạt 69%; thông báo thu hồi đất đạt 97,2%.

Đối với dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, dự án có chiều dài tuyến gần 46 km, diện tích đất dự kiến thu hồi 344 ha; có 1.616 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng; dự kiến bố trí tái định cư cho 252 trường hợp.

Công tác giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành còn chậm ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Dự kiến công tác phê duyệt phương án bồi thường và giải ngân vốn bố trí cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư đến ngày 30.10 hoàn thành, bàn giao 100% mặt bằng vào 31.12. Tuy nhiên đến nay tiến độ bàn giao mặt bằng mới đạt 28% kế hoạch.

Lý do công tác giải phóng mặt bằng chậm được các địa phương, đơn vị đưa ra do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nên các công việc trước đây thuộc về cấp huyện nay chuyển về cho địa phương cấp xã thực hiện nên có phần chậm trễ…

Làm bù để đẩy nhanh tiến độ cao tốc và đường Vành đai 4

Phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng chia sẻ với các ngành, địa phương có các dự án đi qua, đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời công việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng bị chững lại do nguyên nhân khách quan.

Điểm đầu xuất phát của đường Vành đai 4 đoạn qua Bình Dương (cũ) tại cầu Thủ Biên ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Bùi Minh Thạnh đề nghị: "Trong 2 tháng qua (tháng 6 và 7.2025) chúng ta bị chững lại trong công tác bồi thường giải tỏa thì bây giờ chúng ta phải làm bù lại 2 tháng đó. Phải thống nhất mục tiêu, quan điểm của TP.HCM là công tác bồi thường, giải tỏa, tái định cư của 2 dự án trên phải hoàn thành vào 30.9", ông Thạnh nói.

Ngoài ra, ông Thạnh cũng yêu cầu cán bộ của các ban, đơn vị liên quan phải có kế hoạch từng ngày, từng tháng làm gì, đẩy nhanh tiến độ các phần việc để đảm bảo tiến độ chung của các dự án.