Bão Ragasa mạnh lên siêu bão, sẽ đổ bộ đất liền Quảng Ninh - Hà Tĩnh

Chiều 21.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về dự báo diễn biến và tác động của bão Ragasa trên Biển Đông, ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Bão Ragasa đã mạnh lên siêu bão, đang hướng vào Biển Đông ẢNH: VNDMS

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 17 giờ ngày 21.9, vị trí tâm bão còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 370 km về phía đông và đã mạnh lên siêu bão. Cường độ gió mạnh cấp 16, tương đương tốc độ gió từ 184 - 201 km/giờ, giật trên trên cấp 17.

Dự báo khoảng tối ngày 22.9, siêu bão Ragasa đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay. Sau đó, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ. Trong ngày 22 - 23.9, bão đạt cường độ cực đại ở cấp 16 - 17, giật trên cấp 17, đây là cường độ mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão Yagi (bão số 3) năm 2024.

Trong ngày 24.9, bão Ragasa có khả năng suy yếu và đến sáng sớm 25.9 bão sẽ vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào vịnh Bắc bộ với cường độ mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 15 - 16. Dự báo trong ngày 25.9, bão Ragasa sẽ di chuyển vào đất liền nước ta với trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Ragasa khi hoạt động trên Biển Đông sẽ đạt cường độ mạnh nhất, duy trì trong ngày 22 - 23.9.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo bão Ragasa có thể đạt 223 km/giờ (trên cấp 17). Cơ quan khí tượng Hồng Kông dự báo cường độ cao nhất đạt 240 km/giờ (trên cấp 17), giật trên cấp 17.

Trong ngày 24.9, khi di chuyển tới khu vực biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), do hoàn lưu phía bắc của bão chịu tác động của ma sát địa hình, bão số 9 được dự báo sẽ giảm cấp. Khi đi vào vịnh Bắc bộ, cường độ bão số 9 suy giảm 2 - 4 cấp so với khi ở ngoài khơi.

Kịch bản xấu trong bão Ragasa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý về một kịch bản xấu hơn vẫn có khả năng xảy ra. Khi vào Biển Đông, bão số 9 sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây, quỹ đạo bão đi thấp hơn thì cường độ bão sẽ bị suy giảm ít hơn, tác động của gió mạnh và sóng lớn trên vịnh Bắc bộ sẽ cao hơn. Ở kịch bản này, ven biển Bắc bộ, ven biển Trung bộ từ Thanh Hóa - TP.Huế có gió bão rất mạnh, kèm mưa lớn.

Ngoài ra hiện nay, ở phía bắc có thêm một khối không khí lạnh đầu mùa đang di chuyển về phía nước ta, tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến cho diễn biến quỹ đạo và cường độ của bão thêm phức tạp. Theo đó, các dự báo xa (sau 3 ngày) có độ phân tán lớn.

Tuy nhiên, trong 2 kịch bản nói trên vùng ảnh hưởng của bão chỉ lệch lên phía bắc hoặc phía nam 50 - 100 km nhưng cường độ bão khi vào gần bờ biển Việt Nam và hệ quả tác động sẽ rất khác nhau. Chính vì vậy, người dân và các địa phương cần phải tiếp tục cập nhật bản tin dự báo theo dữ liệu quan trắc và phân tích tiếp theo.

Đề phòng giông lốc khi bão Ragasa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, với diễn biến và dự báo cập nhật đến chiều ngày 21.9, cần phải lưu ý trước tiên là tác động của gió mạnh, sóng lớn trên biển đối với hoạt động tàu, thuyền.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực phía bắc của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 14. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 15 - 17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội, có thể đánh đắm tất cả các tàu thuyền, kể cả tàu trọng tải lớn.

Vùng biển vịnh Bắc bộ (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Cô Tô) từ ngày 24.9 có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11 - 13, giật cấp 15 - 16, biển động rất mạnh kèm theo giông lốc và mưa lớn.

Khoảng gần sáng ngày 25.9 vùng biển ven bờ khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 7 - 8, sau tăng dần lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão cấp 12 - 14, giật cấp 15 - 16, sóng biển cao 4 - 7 m. Các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và sóng lớn, đặc biệt khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đặc biệt lưu ý cần đề phòng hiện tượng giông lốc khi bão Ragasa còn cách đất liền 300 - 400 km. Trong đó, các khu vực bãi biển từ Quảng Ninh - TP.Huế, Đà Nẵng cần lưu ý tới giông lốc do tác động của hoàn lưu ở phần phía trước của bão.