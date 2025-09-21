Bão Ragasa mạnh lên cấp 15, ngày mai 6 bộ họp ứng phó bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, 13 giờ ngày 21.9, tâm bão Ragasa ở vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc và 126,2 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 430 km về phía đông.

Dự báo cơn bão Ragasa sẽ mạnh lên siêu bão trước khi đi vào Biển Đông ngày 23.9 ẢNH: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 14 - 15, tương đương tốc độ gió từ 150 - 183 km/giờ, giật trên cấp 17. Như vậy, so với thời điểm lúc 7 giờ hôm nay, bão Ragasa đã mạnh lên 1 cấp. Hiện nay, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ và tiếp tục mạnh lên.

Dự báo đến 13 giờ ngày 22.9, bão Ragasa đã mạnh lên siêu bão, cường độ gió mạnh cấp 16 - 17, giật trên cấp 17. Trong ngày 23.9, siêu bão Ragasa sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong mùa mưa bão năm nay.

7 đài khí tượng quốc tế dự báo bão Ragasa đi vào Việt Nam

Trong ngày 21.9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi giấy mời đến 5 bộ khác để họp bàn các giải pháp ứng phó bão Ragasa trong những ngày tới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bão Ragasa có cường độ rất mạnh đang hoạt động trên khu vực vùng biển phía đông Philippines. Dự báo bão đi vào Biển Đông với cường độ cấp 15 - 16, giật trên cấp 17 và có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Bắc bộ, bắc Trung bộ trong những ngày tới.

Thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp ứng phó bão với các đơn vị thuộc 5 bộ gồm: Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng); Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương); Vụ Vận tải và an toàn giao thông (Bộ Xây dựng); Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao); Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) và 6 đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Cuộc họp này sẽ diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày mai 22.9.

Đến sáng nay, các đài khí tượng thủy văn quốc tế có chung nhận định bão Ragasa đi vào đất liền Việt Nam trong khoảng ngày 26.9. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định bão Ragasa đi vào Biển Đông sẽ mạnh lên cấp 17, sẽ là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông từ đầu mùa mưa bão đến nay.